Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситы пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье arrow

Одесситы пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье

23 апреля 2023 15:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесситы пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье
Нарушителей задержали пограничники. Фото: Государственная пограничная служба Украины
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Пограничники Мукачевского отряда задержали двух одесситов. Мужчины пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Читайте также:

Двух человек вместе с переправителем остановили пограничники отделения "Большая Бойгань" для проверки поступившей от оперативников отряда информации.

"Двое мужчин из Одесчины намеревались с помощью местного жителя незаконно попасть в Венгрию. В приграничье их привез 48-летний житель села Дийда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области задержали "подростков", пытавшихся уехать из страны. Двое взрослых переоделись в одежду подростков, а во время проверки предоставили чужие свидетельства о рождении.

Кроме того, в Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас