Одесситы пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье

Нарушителей задержали пограничники. Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники Мукачевского отряда задержали двух одесситов. Мужчины пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

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"Двое мужчин из Одесчины намеревались с помощью местного жителя незаконно попасть в Венгрию. В приграничье их привез 48-летний житель села Дийда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одесской области задержали "подростков", пытавшихся уехать из страны. Двое взрослых переоделись в одежду подростков, а во время проверки предоставили чужие свидетельства о рождении.

Кроме того, в Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.