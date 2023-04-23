Одесситы пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье
Пограничники Мукачевского отряда задержали двух одесситов. Мужчины пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Двух человек вместе с переправителем остановили пограничники отделения "Большая Бойгань" для проверки поступившей от оперативников отряда информации.
"Двое мужчин из Одесчины намеревались с помощью местного жителя незаконно попасть в Венгрию. В приграничье их привез 48-летний житель села Дийда, который пообещал организовать одесситам беспрепятственное пересечение границы. Всех троих мужчин задержали", — говорится в сообщении.
Напомним, в Одесской области задержали "подростков", пытавшихся уехать из страны. Двое взрослых переоделись в одежду подростков, а во время проверки предоставили чужие свидетельства о рождении.
Кроме того, в Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.