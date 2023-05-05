СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон

Затримання організатора схеми переправлення чоловіків за кордон. Фото: СБУ

Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Про це повідомляє СБУ.

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У Одеській області було припинено ще один канал нелегальної міграції, який пропонував "приховані" маршрути перетину кордону в Болградському районі.

Протиправна діяльність злочинців задокументована також у Дніпрі, Чернівецькій та Черкаській областях. У Дніпрі викрито місцевого жителя, який підробляв довідки про непридатність до військової служби. У Чернівецькій області пастор однієї з протестантських церков разом із двома спільниками допомагав "ухилянтам" тікати до Молдови через так звану "зеленку".

Незаконно переправляли чоловіків за кордон. Фото: СБУ

У Черкаській області директорка приватної клініки безпідставно оформляла пакети документів, що засвідчували наявність у пацієнтів тяжких захворювань, і подавала їх до розгляду військово-лікарської комісії.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, під час призову військовозобов’язаних в Одеській області виявлені факти зловживання посадовцями. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також ми писали, що директор одеського ОСББ, підозрюється в організації нелегального переправлення осіб через державний кордон. Свої послуги чоловік оцінив у п’ять тисяч доларів США.