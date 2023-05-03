Начальнику ТЦК на Одещині загрожує 12 років: в чому його підозрюють

Співробітники ДБР. Фото: ДБР

Під час призову військовозобов’язаних в Одеській області виявлені факти зловживання посадовцями. Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За оперативними даними, начальник військкомату давав вказівки підлеглим не призивати тих чи інших осіб, отримуючи за це винагороду. Під такими умовами посадовець вчинив зловживання своїм службовим становищем умовах воєнного.

Яке покарання чекає на начальника ТЦК

Кримінальне провадження відкрито згідно зі статтею 426-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем умовах воєнного стану. Наразі посадовець відсторонений від виконання своїх обов’язків.

Розслідування триває

ДБР продовжує досудове розслідування та встановлює повне коло причетних до оборудки осіб. Крім того, ведеться перевірка інформації у ЗМІ щодо незаконного збагачення родини посадовця.

Нагадаємо, скандальний військком з Одеси придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро.

Також ми писали, що директор одеського ОСББ, підозрюється в організації нелегального переправлення осіб через державний кордон. Свої послуги чоловік оцінив у п’ять тисяч доларів США.