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Одеський військком Борисов придбав для тещі віллу в Іспанії: яка вартість маєтку

26 квітня 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський військком Борисов придбав для тещі віллу в Іспанії
Маєток в Іспанії, який придбав Борисов. Фото: Ігор Мосійчук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Скандальний військком з Одеси придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро. 

Про це у соцмережах повідомив журналіст і народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук.

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За його словами, віллу у Марбелі Борисов придбав у грудні минулого року за 3 млн 950 тис. євро віллу та офіс для бізнесу.

"Одеський військком записав на свою маму-підприємицю. Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину, за два мільйони євро", — наголошує Мосійчук.

Ігор Мосійчук зазначає, що оформленням документів купівлі-продажу займався відомий у Європі агент з нерухомості, який обслуговував громадян Росії. Та додає, що військком може бути причетним до агентурної мережі РФ на території України.

Також екснардеп наголошує, що Борисов у Малиновському ТЦК продавав "білі квитки" та крав на забезпеченні військових.

Нагадаємо, одеський військком Євген Борисов під час війни придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу". Це Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску, яка коштує понад 10 мільйонів гривень. 

Додамо, в Одесі розгорівся черговий скандал навколо мобілізації. Місцеві мешканці обурюються, що призовників забирають з вулиць. 

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