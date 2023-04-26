Одеський військком Борисов придбав для тещі віллу в Іспанії: яка вартість маєтку
Скандальний військком з Одеси придбав під час війни віллу в Іспанії. Маєток на березі моря коштує майже 4 мільйони євро.
Про це у соцмережах повідомив журналіст і народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук.
За його словами, віллу у Марбелі Борисов придбав у грудні минулого року за 3 млн 950 тис. євро віллу та офіс для бізнесу.
"Одеський військком записав на свою маму-підприємицю. Також Борисов придбав офісне приміщення, яке записав на дружину, за два мільйони євро", — наголошує Мосійчук.
Ігор Мосійчук зазначає, що оформленням документів купівлі-продажу займався відомий у Європі агент з нерухомості, який обслуговував громадян Росії. Та додає, що військком може бути причетним до агентурної мережі РФ на території України.
Також екснардеп наголошує, що Борисов у Малиновському ТЦК продавав "білі квитки" та крав на забезпеченні військових.
Нагадаємо, одеський військком Євген Борисов під час війни придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу". Це Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску, яка коштує понад 10 мільйонів гривень.
Додамо, в Одесі розгорівся черговий скандал навколо мобілізації. Місцеві мешканці обурюються, що призовників забирають з вулиць.