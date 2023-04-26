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Одесский военком Борисов приобрел для тещи виллу в Испании: какая стоимость имения

26 апреля 2023 19:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский военком Борисов приобрел для тещи виллу в Испании
Имение в Испании, которое приобрел Борисов. Фото: Игорь Мосийчук
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Скандальный военком из Одессы приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро.

Об этом в соцсетях сообщил журналист и народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук.

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По его словам, виллу в Марбели Борисов приобрел в декабре прошлого года за три миллиона 950 тысяч евро и офис для бизнеса.

"Одесский военком записал на свою маму-предпринимательницу. Также Борисов приобрел офисное помещение, которое записал на жену, за два миллиона евро", — отмечает Мосийчук.

Игорь Мосийчук отмечает, что оформлением документов купли-продажи занимался известный в Европе агент по недвижимости, обслуживавший граждан России. Но добавляет, что военком может быть причастен к агентурной сети РФ на территории Украины.

Также экс-нардеп добавляет, что Борисов в Малиновском ТЦК продавал "белые билеты" и воровал на обеспечении военных.

Напомним, одесский военком Евгений Борисов во время войны приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь". Это Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска, которая стоит больше 10 миллионов гривен.

Добавим, в Одессе разразился очередной скандал вокруг мобилизации. Местные жители возмущаются, что призывников забирают с улиц.

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