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Одеський військком втрапив у скандал з елітним "гуманітарним" автомобілем

25 квітня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський військком втрапив у скандал із корупцією
Євген Борисов з нагородою. Фото: Facebook Євген Борисов
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеський військком під час війни придбав авто у Європі представницького класу. Військовий задокументував транспортний засіб як "гуманітарну допомогу".

Про це у соцмережах повідомив журналіст та народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук.

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У повідомленні Мосійчука йдеться, що, користуючись воєнним станом, Євген Борисов завіз з-за кордону Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску, яка коштує понад 10 мільйонів гривень. Коштовне авто чоловік оформив на свою дружину.

"Через два дні після реєстрації в Україні авто вивезли в Іспанію до дружини Борисова. Кожен українець, який виїхав в Іспанію, може його побачити", — зазначає Мосійчук. 

Зазначимо, що Борисов працює у Малиновському центрі комплектування, який наробив найбільше галасу з мобілізацією. Доки в Одесі триває мобілізація, а виїзд за кордон для чоловіків заборонено, сам військком часто відвідує у Європі дружину.

"На крові, на життях людей, на скандал з насильницькою мобілізацією в Одесі, Борисов заробляє гроші та їздить відпочивати за кордон", — додає Ігор Мосійчук. 

Нагадаємо, в Одесі розгорівся черговий скандал навколо мобілізації. Місцеві мешканці обурюються, що призовників забирають з вулиць. 

Додамо, одесити віком від 18-60 років можуть отримати повістку. Після цього вони повинні з’являтися до військкомату для оновлення своїх даних. За неявку до військкомату чинним законодавством передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. 

 

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