В Україні триває масштабна мобілізація. Фото: Facebook Генеральний штаб України

Мобілізація триває, адже необхідно поповнювати резерви для майбутнього контрнаступу, розмови про який неабияк лякають окупантів. Також слід дотримуватися інформаційної тиші серед населення.

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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За її словами в Україні немає нових етапів мобілізації, вона розпочалася та триватиме й надалі.

"На жаль, той потенціал людей, який був на початку війни, не був використаний в абсолюті. Всі відгукнулися на потребу війська, але військо не мало можливості "опанувати" одразу всіх", — зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що військова логіка передбачає поповнення рядів військовослужбовців. Саме тому зараз триває інформування населення та ставлення на облік.

"Це викликає багато скандалів, але ми не можемо переробити законодавство. Зараз ми активно працюємо над виправленням негараздів. Ми маємо докласти зусиль, щоб вигнати ворога з нашої території", — наголосила речниця "Півдня".

Наголосимо, що видача повісток здійснюється незалежно від місця реєстрації. А влаштуватися на роботу можливо тільки за наявності відмітки про облік у військкоматі.

Нагадаємо, 50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації. Решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими.

