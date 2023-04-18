Мобилизация продолжается, ведь нужно пополнять резервы

В Украине идет масштабная мобилизация. Фото: Facebook Генеральный штаб Украины

Мобилизация продолжается, ведь необходимо пополнять резервы для предстоящего контрнаступления, разговоры о котором очень пугают оккупантов. Также следует соблюдать информационную тишину среди населения.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, в Украине нет новых этапов мобилизации, она началась и будет продолжаться и дальше.

"К сожалению, тот потенциал людей, который был в начале войны, не был использован в абсолюте. Все откликнулись на потребность войска, но войско не имело возможности "овладеть" сразу всеми", — отметила Гуменюк.

Также она добавила, что военная логика предполагает пополнение рядов военнослужащих. Именно поэтому сейчас идет информирование населения и становление на учет.

"Это вызывает много скандалов, но мы не можем переделать законодательство. Сейчас мы активно работаем над исправлением неурядиц. Мы должны приложить усилий, чтобы выгнать врага с нашей территории", — подчеркнула "Юга".

Отметим, что выдача повесток производится независимо от места регистрации. А устроиться на работу можно только при наличии отметки об учете в военкомате.

Напомним, 50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.