Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі
Доволі часто в мережі з’являються відео із, м'яко кажучи, різними способами вручення повісток. З такими "затриманнями" цивільних розбираються військові. Втім наразі необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс, а охочих все менше.
Про це в коментарі Радіо Свобода зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.
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"Зараз спостерігається падіння ентузіазму захищати країну серед тих, хто зрозумів для себе, що можуть цілком в умовах війни співіснувати в цивільному житті. І вони не поспішають йти до центру комплектування надати дані", — сказала Наталя Гуменюк.
Втім, вона засудила дії військових, котрі потрапляли в скандали із врученнями повісток. Речниця підкреслила, що для європейської країни це неприпустима форма поведінки.
"Це дискредитує ЗСУ, Сил оборони країни в цілому. Але пам'ятаймо про те, що нам необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс", — зазначила Гуменюк.
Скандальні повістки
14 лютого в мережі з’явилось відео, як люди у військовій формі "затримували" чоловіка. Деякі пабліки писали, що він нібито перший напав, втім у ситуації наразі розбираються військові. На відео видно, як він пручається. Жінка, що проходила повз, закликає "не знущатись" та питає, "навіщо вони це роблять".
Скандал зі "швидкою"
Нагадаємо, не так давно в Одесі був скандал з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток. Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів з цього приводу нараду. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів й запевнив, що службові перевірки тривають.
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