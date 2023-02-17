Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Кожен свідомий громадянин повинен добровільно піти до центру комплектування

Доволі часто в мережі з’являються відео із, м'яко кажучи, різними способами вручення повісток. З такими "затриманнями" цивільних розбираються військові. Втім наразі необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс, а охочих все менше.

Про це в коментарі Радіо Свобода зазначила речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Зараз спостерігається падіння ентузіазму захищати країну серед тих, хто зрозумів для себе, що можуть цілком в умовах війни співіснувати в цивільному житті. І вони не поспішають йти до центру комплектування надати дані", — сказала Наталя Гуменюк.

Втім, вона засудила дії військових, котрі потрапляли в скандали із врученнями повісток. Речниця підкреслила, що для європейської країни це неприпустима форма поведінки.

"Це дискредитує ЗСУ, Сил оборони країни в цілому. Але пам'ятаймо про те, що нам необхідно поповнювати мобілізаційний ресурс", — зазначила Гуменюк.

Скандальні повістки

14 лютого в мережі з’явилось відео, як люди у військовій формі "затримували" чоловіка. Деякі пабліки писали, що він нібито перший напав, втім у ситуації наразі розбираються військові. На відео видно, як він пручається. Жінка, що проходила повз, закликає "не знущатись" та питає, "навіщо вони це роблять".

Скандал зі "швидкою"

Нагадаємо, не так давно в Одесі був скандал з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток. Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів з цього приводу нараду. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів й запевнив, що службові перевірки тривають.

Хто з одеситів може отримати броню від мобілізації

Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Нові правила розповсюджуються на посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників критично важливих підприємств і структур. Деталі читайте в матеріалі.