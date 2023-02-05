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Хто з одеситів може отримати броню від мобілізації: нові правила

5 лютого 2023 13:31
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Нові правила броні військовозобов'язаних: до чого готуватися одеситам
Військовозобов’язаних поділили на п’ять категорій
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Кабмін затвердив порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану. Нові правила розповсюджуються на посадових осіб органи місцевого самоврядування та працівників критично важливих підприємств та структур.

Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів України. 

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"Підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних працівників на строк до шести місяців", — йдеться в оновленому положенні.

Це один з пунктів, під які підпадають військовозобов'язані чоловіки та жінки. Строк бронювання може складати 6 місяців, або ж необмежена бронь, залежно від категорії підприємства чи установи, де працює людина. Простіше кажучи, під бронею залишаються одесити на держпосадах, працівники оборонного виробництва та критичної інфраструктури, а також ті, кому надано мобілізаційне завдання.  

"Військовозобов’язані керівники підприємств, установ і організацій та їхні заступники, а також працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджує Міненерго, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності", — зауважується в документі.

Які критерії критично важливих підприємств

  •   Підприємств паливно-енергетичного комплексу;
  •  Неприбуткових підприємств у сфері охорони здоровʼя, освіти та науки, фізичної культури та спорту, соціального захисту, які належать до державної чи комунальної форми власності;
  •  Лінійних аудіовізуальних медіа (ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з інформаційним та/або інформаційно-аналітичним контентом);
  • Державних та комунальних закладів культури.

У Кабміні виділяють кілька позитивних наслідків, які випливають з запровадження змін у законі. А саме два ключових для країни завдання: забезпечення обороноздатності країни, збереження та посилення потенціалу ЗСУ та, гарантування стабільної роботи економіки.

Хто прийматиме рішення?

"Рішення прийматимуть безпосередньо органи держвлади та місцеве самоврядування, підприємства, установи й організацій. Вони відповідатимуть за включення військовозобов’язаних працівників до списків, і за відповідність облікових даних військовозобов’язаних обліковим документам", — додається у документі.

Проте документ передбачає збереження відстрочок, які видалася до поправок в документі постанови. Тобто, відтермінування мобілізації буде чинним згідно з датами вказаними на відстрочці. 

Нагадаємо, що в Україні борються з незаконною переправою військовозобов'язаних за кордон. Так, на Одещині судитимуть двох учасників організованої групи. Вони заробляли на незаконному переправленні чоловіків через кордон.

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