Командувач ОК "Південь" відреагував на скандал зі швидкою для вручення повісток в Одесі
Командувач Сил оборони півдня генерал-майор Андрій Ковальчук провів нараду з приводу резонансних ситуацій з врученням повісток в Одесі. Він суворо засудив дії співробітників військкоматів. Він запевнив, що службові перевірки тривають.
Про це повідомляє Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки.
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Наразі тривають службові перевірки з нецільового використання службового спеціалізованого транспорту, некоректної поведінки співробітників. Ці факти суворо засуджені командуванням Сил оборони. Втім розуміння має бути у всіх одне, мобілізація в країні проголошена з початку повномасштабного вторгнення і вона триває безперервно.
"Наша країна, наш народ потребує захисту, саме тому відсидітися за спинами інших не вийде. Саме тому завдання кожного — виконати свій обов’язок, а не ухилитися від нього, аргументуючи це якоюсь комерційною чи гуманітарною складовою. Ми здатні вчитися, опановувати, перемагати, зокрема, коли змотивовані великою метою. Чи не так?", — зазначив генерал-майор Андрій Ковальчук.
Також проведено комплекс занять з керівниками районних ТЦК та СП (військкомат) Одеської області. З ними оговорили проблемні питання, що виникають під час проведення заходів загальної мобілізації.
Нагадуємо, що повістка може бути вручена в будь-якому місці, яке не заборонено законодавством. І це вручення не обов’язково має здійснювати представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Повістка може бути вручена й іншими посадовими особами, передбаченими законодавством: керівником установи, організації та підприємства, де працює призовник, керівником ЖЕКу, ОСББ та іншими посадовими особами, які уповноважені територіальним центром комплектування вручати повістку.
Нагадаємо, 23 січня в Одесі військові силою посадили у машину та відвезли до відділку поліції агресивно налаштованого чоловіка. Ухилянт, застосувавши силу, відмовся від отримання повістки.