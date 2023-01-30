Командующий ОК "Юг" отреагировал на скандал с быстрой для вручения повесток в Одессе

Каждый сознательный гражданин должен исполнить свою конституционную обязанность

Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел совещание по поводу резонансных ситуаций по вручению повесток в Одессе. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов. Он заверил, что служебные проверки продолжаются.

Об этом сообщает Одесский областной центр комплектования и соцподдержки.

В настоящее время продолжаются служебные проверки по нецелевого использования служебного специализированного транспорта, некорректного поведения сотрудников. Эти факты строго осуждены командованием сил обороны. Впрочем, понимание должно быть у всех одно, мобилизация в стране провозглашена с начала полномасштабного вторжения и она продолжается непрерывно.

"Наша страна, наш народ нуждается в защите, именно поэтому отсидеться за спинами других не получится. Именно поэтому задача каждого — выполнить свой долг, а не уклониться от него, аргументируя это какой-то коммерческой или гуманитарной составляющей. Мы способны учиться, овладевать, побеждать, в частности, когда мотивированы большой целью. Не правда ли?", — отметил генерал-майор Андрей Ковальчук.

Также проведен комплекс занятий с руководителями районных ТЦК и СП (военкомат) Одесской области. С ними обсудили проблемные вопросы, возникающие при проведении мероприятий по общей мобилизации.

Напоминаем, что повестка может быть вручена в любом месте, не запрещенном законодательством. И это вручение необязательно должно осуществлять представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством: руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, уполномоченными территориальным центром комплектования вручать повестку.

Напомним, 23 января в Одессе военные силой посадили в машину и отвезли в отделение полиции агрессивно настроенного мужчину. Уклонист, применив силу, откажется от получения повестки.