Новые правила брони военнообязанных: к чему готовиться одесситам

Военнообязанных поделили на пять категорий

Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Новые правила распространяются на должностные лица органы местного самоуправления и работников критически важных предприятий и структур.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров Украины.

"Предприятия, принадлежащие к критически важным, выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных работников сроком до шести месяцев", — говорится в обновленном положении.

Это один из пунктов, под которые подпадают военнообязанные мужчины и женщины. Срок бронирования может составлять 6 месяцев или же неограниченная бронь в зависимости от категории предприятия или учреждения, где работает человек. Проще говоря, под броней остаются одесситы на госдолжностях, работники оборонного производства и критической инфраструктуры, а также те, кому предоставлена мобилизационная задача.

"Военнообязанные руководители предприятий, учреждений и организаций и их заместители, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждает Минэнерго, подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности", — отмечается в документе.

Какие критерии критически важных предприятий

предприятий топливно-энергетического комплекса;

Неприбыльных предприятий в сфере здравоохранения, образования и науки, физической культуры и спорта, социальной защиты, относящихся к государственной или коммунальной форме собственности;

Линейных аудиовизуальных медиа (эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание с информационным и/или информационно-аналитическим контентом);

Государственные и коммунальные учреждения культуры.

В Кабмине выделяют несколько положительных последствий, вытекающих из введения изменений в закон. А именно две ключевые для страны задачи: обеспечение обороноспособности страны, сохранение и усиление потенциала ВСУ и гарантирование стабильной работы экономики.

Кто будет принимать решение?

"Решение будут принимать непосредственно органы госвласти и местное самоуправление, предприятия, учреждения и организации. Они будут отвечать за включение военнообязанных работников в списки и за соответствие учетных данных военнообязанных учетным документам", — добавляется в документе.

Однако документ предусматривает сохранение отсрочек, выдавшихся до поправок в документе постановления. То есть, отсрочка мобилизации будет действовать в соответствии с датами, указанными на отсрочке.

Напомним, что в Украине борются с незаконной переправой военнообязанных за границу. Так, в Одесской области будут судить двух участников организованной группы. Они зарабатывали на незаконной переправке мужчин через границу.