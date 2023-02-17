Гуменюк прокомментировала насильственное вручение повесток в Одессе
Довольно часто в пределе появляются видео с, мягко говоря, разными способами вручения повесток. С такими "задержаниями" гражданских разбираются военные. Впрочем, сейчас необходимо пополнять мобилизационный ресурс, а желающих все меньше.
Об этом в комментарии Радио Свобода отметила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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"Сейчас наблюдается падение энтузиазма защищать страну среди понявших для себя, что могут вполне в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни. И они не спешат идти в центр комплектования — предоставить данные", — сказала Наталья Гуменюк.
Впрочем, она осудила действия военных, попадавших в скандалы с вручениями повесток. Спикер подчеркнула, что для европейской страны — это недопустимая форма поведения.
"Это дискредитирует ВСУ, Силы обороны страны в целом. Но помните, что нам необходимо пополнять мобилизационный ресурс", — отметила Гуменюк.
Скандальные повестки
14 февраля, в сети появилось видео, как люди в военной форме "задерживали" мужчину. Некоторые паблики писали, что он якобы первый напал, впрочем, в ситуации разбираются военные. На видео видно, как он сопротивляется. Проходившая мимо женщина призывает "не издеваться", и спрашивает, "зачем они это делают".
Скандал со "скорой"
Напомним, недавно в Одессе был скандал по поводу резонансных ситуаций с вручением повесток. Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук провел по этому поводу совещание. Он строго осудил действия сотрудников военкоматов и заверил, что служебные проверки продолжаются.
Кто из одесситов может получить броню от мобилизации
Кабмин утвердил порядок бронирования военнообязанных во время военного положения. Новые правила распространяются на должностные лица органов местного самоуправления и работников критически важных предприятий и структур. Детали читайте в материале.