За неявку до військкомату Законом передбачено покарання

Одесити на набережній. Фото: Новини.LIVE

В Україні продовжується мобілізація, а відтак одесити віком від 18-60 років можуть отримати повістку. Після цього вони повинні з’являтися до військкомату для оновлення своїх даних.

Який штраф за неявку до військкомату після отримання повістки передбачено законом дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Так, одержуючи повістку, потрібно бути готовим до того, що у випадку не явки до військкомату — доведеться відповідати. Тож, якщо повістку вам вручили на вулиці або принесли додому, але ви вирішили її проігнорувати, то готуйтеся сплатити для першого разу штраф у розмірі від 3400 — 5100 гривень. Це передбачено ст. 210 Кодексу про адміністративні правопорушення України.

Окрім цього, у статті прописується, що порушника має бути доставлено до військкомату. Виходить, що оплатою штрафу не відбутися.

Якщо ж вам повідомили, що необхідно з'явитися в ТЦК у телефонному режимі, а ви не з'явилися, тоді загрожує штраф у розмірі від 5100 — 8500 тисяч гривень або виправні роботи до одного року. Це передбачено ст. 337 Кримінального кодексу України. Правда, виписати вам цей штраф доведеться за умови, що у представника військкомату є підтвердження, що телефонний дзвінок був.

Ну, а якщо ви після отримання повістки з'явилися до військкомату, пройшли медкомісію і вас визнали придатним, вручивши направлення для проходження військової служби, але ви не з'явилися в призначений час, то готуйтеся. Відповідно до ст. 336 Кримінального кодексу України вам загрожує вже не штраф, а позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Тож приховування від військкомату може, зрештою, закінчиться тюремним терміном.

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