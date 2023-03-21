Яким має бути покарання для "ухилянтів"

Кордон України під час дії воєнного стану перетнули 652 особи призовного віку з Одеської області. Зробити це вони змогли завдяки системі "Шлях", яка дозволяє виїхати з країни з волонтерською або гуманітарною метою. Єдина й обов'язкова умова — повернутися назад. Втім, згідно зі статистикою, 35 чоловіків вирішили не повертатися, доки у нас триває війна. І це тільки верхівка айсберга, адже скільки насправді "ухилянтів" втекли — достеменно невідомо.

Чи варто залишати громадянство для тих чоловіків, які втекли від війни? Що з цього приводу думають одесити — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

"Ухилянтів" позбавити громадянства

У перші місяці повномасштабної війни на розгляді парламенту перебував законопроєкт №7265, яким, зокрема, пропонувалося внести до Кримінального кодексу статтю, що встановлює відповідальність за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану. Він передбачав, що особи, які підлягають мобілізації, зобов’язані повернутись із-за кордону в 15-денний термін. За невиконання цієї вимоги передбачалося позбавлення волі від п’яти до десяти років. Проте законопроєкт було знято з розгляду Верховною Радою.

Пізніше був законопроєкт 7381, який пропонував позбавляти військовозобов'язаних, які поїхали за кордон без поважних причин і не повернулися назад протягом 30 днів після оголошення мобілізації, громадянства України в установленому порядку. Щоправда, це також не було прийнято депутатами.

Ідею про позбавлення громадянства чоловіків, які втекли із країни, українці сприйняли по-різному. Зокрема, одесит Ігор вважає, що такі рішення варто приймати, посилаючись на Конституцію України, адже саме вона захищає права громадян та вказує на їх обов’язки перед країною.

"Це ж вони, коли приїдуть до України, то на них вже буде чекати покарання, якщо вони втекли. За Конституцією на них має чекати в’язниця. Вони ж ухиляються захищати нашу державу. Позбавити їх громадянства без серйозної причини та доказів не маємо права, бо вони теж люди й зробили для себе вибір не воювати, а уникнути, тому й поїхали за кордон", — сказав одесит Ігор.

За законом покарання можуть понести не всі

За законом, притягнути до кримінальної відповідальності можуть лише тих чоловіків, котрі отримали повістку і втекли за кордон. Їм загрожує від трьох до п’яти років ув’язнення. Загалом по країні у період з 24 лютого по 31 грудня 2022-го в систему "Шлях" внесли відомості щодо 96 442 чоловіків призовного віку. З них назад не повернулись 9 373 особи, що становить 11,1% від загальної кількості виїздів. А ще 178 військовозобов’язаних при перетині державного кордону не були випущені із країни у зв’язку із непідтвердженням мети виїзду.

Переселенець із Херсона Дмитро вважає, що рішення про позбавлення громадянства чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон, є неправильним. Адже під час окупації Херсонської області багато хто змушений був тікати від війни у прямому сенсі цього слова, аби врятуватися.

"Серед моїх знайомив були такі, хто не зміг виїхати на територію, підконтрольну Україні. Комусь довелося їхати за кордон через Крим. Чимало чоловіків так і залишилися в Європі, бо там змогли влаштувати родину та розпочати життя із початку. Хто на момент початку війни був за кордоном, там і залишився працювати. Тепер ці чоловіки допомагають фінансово у закупівлі амуніції для українських військових або ж надають підтримку тим людям, які втікають з окупованих територій", — зазначає Дмитро.

Покарання має бути

Тим часом одеситка Світлана переконана, що тих чоловіків, які покинули Україну у такий важкий час, впускати до країни не можна.

"Я вважаю, що це дуже серйозне питання. Якщо дивитися з точки зору того, що країна у небезпеці, а громадяни покинули її та виїхали за кордон, то це неправильно. Можна сказати, що втекли. Певна річ, якщо хтось виїхав на навчання, то це інша справа. Втім, коли виїхали, бо не хотіли захищати країну, то це кардинально змінює питання. Вважаю, що таких людей не треба вже впускати назад до країни", — каже одеситка Світлана.

Лідерами за кількістю військовозобов’язаних "утікачів" є Волинська, Львівська, Тернопільська, Київська та Рівненська області.

Одесит Олексій переконаний, що втікали ті, у кого є гроші на те, аби облаштуватися за кордоном. Звичайні громадяни залишилися у своїй країні.

"Питання позбавлення громадянства чоловіків призовного віку, які втекли під час війни за кордон, треба вирішувати за законом. Для цього у нас є Конституція. Втім, чимало законів в ній треба змінювати. Ті, хто поїхав сьогодні, не надто переймаються долею країни. Вони облаштували своє життя за кордоном, скоріш за все вже і не планують повертатися до України", — зазначив одесит Олексій.

Щоб виїхати легально, потрібні підстави

Станом на 1 березня 2023, за "загальною процедурою" було видано понад 1,27 млн дозволів на виїзд. Переважна більшість стосується виїздів у бізнес-справах — близько 1,1 млн дозволів. Лише 170 тис. дозволів було видано на виїзд за кордон для здійснення гуманітарних місій. Для того, щоб офіційно виїхати за межі України, необхідно подати відповідний запит через систему "Шлях", звернувшись до Мінінфраструктури чи обласної військової адміністрації.

Планував виїхати за кордон і дніпрянин Дмитро. Втім, в останній момент передумав і залишився в Україні.

"На початку війни я думав їхати, але пішов у ТрО, там саме збирали людей на фронт. Якось так вийшло, що в результаті нікуди не поїхав. Вважаю, що не варто позбавляти громадянства тих чоловіків, які все-таки виїхали. У кожного із них є свої проблеми, життя. Думаю, що військових вистачить, людей доволі багато. Інакше це вже буде обмеження прав людини", — поділився своїми думками Дмитро.

Переселенка із Херсона Вікторія переконана, що позбавляти громадянства чоловіків, які поїхали з України, не варто. Натомість варто розробити механізм роботи відновлення країни "ухилянтами".

"Я б ввела якісь обов’язкові роботи по поверненню або ж створила додаткову систему оподаткування. В моїй родині сьогодні багато чоловіків на фронті. Друзі на передовій захищають країну від агресора, а хтось в цей час відсиджуються у теплі. Мене охоплює від цієї думки злість. Я розумію, що воювати можуть не всі, але сьогодні у нас швидко закінчується ресурс добровольців. Певна річ, що потрібна нова сила. В такі моменти мені прикро, що одні гинуть, а інші проживають своє найкраще життя за кордоном. Війна однозначно закінчиться, і закінчиться тим, що Україна переможе, але ціною їхнього спокою і ціною життів моїх близьких", — розказала переселенка із Херсона Вікторія.

Тим часом правоохоронці Одеської області із початку війни фіксують найрізноманітніші способи ухилення від військової служби. Так, нещодавно очільниця служби у справах дітей зробила "ухилянта" опікуном чужої дитини. Вона внесла до офіційних документів неправдиві відомості й таким чином сприяла незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі та права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.