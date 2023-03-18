На Одещині прикордонники виявили винахідливу схему перетину кордону

Дядько й племінник відповідатимуть перед законом

Прикордонники запобігли незаконному перевезенню за кордон чоловіка. За "ведмежу послугу" племіннику водій фури відповідатиме перед судом.

Про це повідомляє Білгород-Дністровський Прикордонний Загін.

Що сталося?

Прикордонники зупинили спробу незаконного перевезення за кордон 28-річного чоловіка, який за віком підлягає призову під час мобілізації. Чоловік звернувся до родича, який є водієм вантажівки та має право виїзду за кордон. Але, щоб уникнути виявлення, чоловік сховався в спальному відсіку вантажівки, розмістившись під ковдрою.

Яке покарання чекає на родичів

На ухилянта оформили документи адмінпровадження за спробу незаконного перетинання кордону, а його родичеві, який згодився незаконно переправити племінника через кордон, загрожує кримінальна відповідальність. Ця історія показує, що нелегальні спроби перетину кордону майже завжди закінчуються негативним результатом.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Також прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також знаходилися двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки.