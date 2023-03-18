В Одесской области пограничники обнаружили изобретательную схему пересечения границы
Пограничники предотвратили незаконную перевозку за границу мужчины. За "медвежью услугу" племяннику водитель фуры будет отвечать перед судом.
Об этом сообщает Белгород-Днестровский Пограничный Отряд.
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Что произошло?
Пограничники пресекли попытку незаконной перевозки за границу 28-летнего мужчины, который по возрасту подлежит призыву во время мобилизации. Мужчина обратился к родственнику, который является водителем грузовика и имеет право выезда за границу. Но во избежание обнаружения мужчина спрятался в спальном отсеке грузовика, разместившись под одеялом.
Какое наказание ждет родственников
На уклоняющегося оформили документы админпроизводства за попытку незаконного пересечения границы, а его родственнику, который согласился незаконно переправить племянника через границу, грозит уголовная ответственность. Эта история показывает, что нелегальные попытки пересечения границы почти всегда оканчиваются отрицательным результатом.
Неудачные схемы пересечения границы
В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.
Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.
Также пограничники остановили микроавтобус Mercedes, которым управлял 36-летний гражданин Украины. В автомобиле, кроме водителя, также находились двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Одессы. Они прятались в багажнике автомобиля.