В Одесской области пограничники обнаружили изобретательную схему пересечения границы

Дядя и племянник будут отвечать перед законом

Пограничники предотвратили незаконную перевозку за границу мужчины. За "медвежью услугу" племяннику водитель фуры будет отвечать перед судом.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский Пограничный Отряд.

Что произошло?

Пограничники пресекли попытку незаконной перевозки за границу 28-летнего мужчины, который по возрасту подлежит призыву во время мобилизации. Мужчина обратился к родственнику, который является водителем грузовика и имеет право выезда за границу. Но во избежание обнаружения мужчина спрятался в спальном отсеке грузовика, разместившись под одеялом.

Какое наказание ждет родственников

На уклоняющегося оформили документы админпроизводства за попытку незаконного пересечения границы, а его родственнику, который согласился незаконно переправить племянника через границу, грозит уголовная ответственность. Эта история показывает, что нелегальные попытки пересечения границы почти всегда оканчиваются отрицательным результатом.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

Также пограничники остановили микроавтобус Mercedes, которым управлял 36-летний гражданин Украины. В автомобиле, кроме водителя, также находились двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Одессы. Они прятались в багажнике автомобиля.