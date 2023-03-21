"Уклоняющих" лишить гражданства

Каким должно быть наказание для "уклонистов"

Границу Украины во время действия военного положения пересекли 652 человека призывного возраста из Одесской области. Сделать это они смогли благодаря системе "Шлях", позволяющей уехать из страны с волонтерской или гуманитарной целью. Единственное и обязательное условие — вернуться назад. Впрочем, согласно статистике, 35 мужчин решили не возвращаться, пока у нас продолжается война. И это только верхушка айсберга, ведь сколько на самом деле "уклонистов" сбежали — точно неизвестно.

Следует ли лишать гражданства тех мужчин, которые сбежали от войны? Что по этому поводу думают одесситы, узнавали журналисты Новини.LIVE.

"Уклонистов" лишить гражданства

В первые месяцы полномасштабной войны на рассмотрении парламента находился законопроект №7265, которым, в частности, предлагалось внести в Уголовный кодекс статью, устанавливающую ответственность за невыполнение требований закона о возвращении в Украину без уважительных причин после введения военного положения. Он предполагал, что лица, подлежащие мобилизации, обязаны вернуться из-за границы в 15-дневный срок. За невыполнение этого требования предполагалось лишение свободы от пяти до десяти лет. Однако законопроект был снят с рассмотрения Верховной Радой.

Позже был законопроект 7381, предлагавший лишать военнообязанных, уехавших за границу без уважительных причин и не вернувшихся назад в течение 30 дней после объявления мобилизации, гражданства Украины в установленном порядке. Правда, это тоже не было принято депутатами.

Идею о лишении гражданства сбежавших из страны мужчин украинцы восприняли по-разному. В частности, одессит Игорь считает, что такие решения следует принимать, ссылаясь на Конституцию Украины, ведь именно она защищает права граждан и указывает на их обязанности перед страной.

"Это же они, когда приедут в Украину, то их уже будет ждать наказание, если они сбежали. По Конституции их должна ждать тюрьма. Они же уклоняются защищать наше государство. Лишить их гражданства без серьезной причины и доказательств не имеем права, потому что они тоже люди и сделали для себя выбор не воевать, а сбежать, потому и уехали за границу", — сказал одессит Игорь.

По закону наказание могут понести не все

По закону, привлечь к уголовной ответственности могут только мужчин, которые получили повестку и сбежали за границу. Им грозит от трех до пяти лет заключения. В целом по стране в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года в систему "Шлях" внесли сведения о 96 442 мужчинах призывного возраста. Из них назад не вернулись 9 373 человека, что составляет 11,1% от общего количества выездов. Еще 178 военнообязанных при пересечении государственной границы не были выпущены из страны в связи с неподтверждением цели выезда.

Переселенец из Херсона Дмитрий считает, что решение о лишении гражданства мужчин призывного возраста, выехавших за границу, является неправильным. Ведь во время оккупации Херсонской области многие вынуждены были убегать от войны в прямом смысле этого слова, чтобы спастись.

"Среди моих знакомых были такие, кто не смог выехать на территорию, подконтрольную Украине. Кому-то пришлось ехать за границу через Крым. Многие мужчины так и остались в Европе, потому что там смогли устроить семью и начать жизнь с начала. Кто-то на момент начала войны был за границей — там и остался работать. Теперь эти мужчины помогают финансово в закупке амуниции для украинских военных или оказывают поддержку тем людям, которые бегут с оккупированных территорий", — отмечает Дмитрий.

Наказание должно быть

Между тем одесситка Светлана убеждена, что тех мужчин, которые покинули Украину в такое тяжелое время, пускать в страну нельзя.

"Я считаю, что это очень серьезный вопрос. Если смотреть с точки зрения того, что страна в опасности, а граждане покинули ее и уехали за границу, то это неправильно. Можно сказать, что сбежали. Но если уехали на учебу, то тут другое дело. Впрочем, когда уехали, потому что не хотели защищать страну, то это кардинально меняет вопрос. Считаю, что таких людей не надо уже пускать обратно в страну", — говорит одесситка Светлана.

Лидерами по количеству военнообязанных "беглецов" являются Волынская, Львовская, Тернопольская, Киевская и Ровенская области.

Одессит Алексей убежден, что бежали те, у кого есть деньги на то, чтобы обустроиться за границей. Обычные граждане остались в своей стране.

"Вопрос лишения гражданства мужчин призывного возраста, сбежавших во время войны за границу, нужно решать по закону. Для этого у нас есть Конституция. Впрочем, многие законы в ней надо менять. Уехавшие сегодня не слишком беспокоятся о судьбе страны. Они обустроили свою жизнь за границей, скорее всего, уже и не планируют возвращаться в Украину", — отметил одессит Алексей.

Чтобы уехать легально, нужные основания

По состоянию на 1 марта 2023 года, по "общей процедуре" было выдано более 1,27 млн разрешений на выезд. Подавляющее большинство касается выездов по бизнес-делам — около 1,1 млн разрешений. Только 170 тыс. разрешений было выдано на выезд за границу для осуществления гуманитарных миссий. Для того чтобы официально выехать за пределы Украины, необходимо подать соответствующий запрос через систему "Шлях", обратившись в Мининфраструктуры или областную военную администрацию.

Планировал уехать за границу и днепрянин Дмитрий. Впрочем, в последний момент передумал и остался в Украине.

"В начале войны я думал ехать, но пошел в ТрО, там как раз собирали людей на фронт. Как-то так получилось, что в результате никуда не уехал. Считаю, что не стоит лишать гражданства тех мужчин, которые все-таки уехали. У них есть свои проблемы, жизнь. Думаю, что военных хватит, людей достаточно много. Иначе это уже будет ограничение прав человека", — поделился своим мнением Дмитрий.

Переселенка из Херсона Виктория убеждена, что лишать гражданства уехавших из Украины мужчин не стоит. Вместо этого нужно разработать механизм работы восстановления страны "уклонистами".

"Я бы ввела какие-то обязательные работы для "уклонистов" или создала дополнительную систему налогообложения. В моей семье сегодня много мужчин на фронте. Друзья на передовой защищают страну от агрессора, а кто-то в это время отсиживается в тепле. Меня охватывает от этого злость. Я понимаю, что воевать могут не все, но сегодня у нас быстро заканчивается ресурс добровольцев. Конечно, нужна новая сила. В такие моменты мне досадно, что одни погибают, а другие проживают свою лучшую жизнь за границей. Война однозначно закончится, и закончится тем, что Украина победит, но ценой их покоя и ценой жизней моих близких", — рассказала переселенка из Херсона Виктория.

Тем временем правоохранители Одесской области с начала войны фиксируют самые разные способы уклонения от военной службы. Так, недавно глава службы по делам детей сделала "уклониста" опекуном чужого ребенка. Она внесла в официальные документы ложные сведения и таким образом способствовала незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.