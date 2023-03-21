Ресторатори з Одеси створюють унікальні страви для військових на фронті

Одеські ресторатори допомагають захисникам України

Кожен тиждень одеські ресторатори відправляють на передову лінію понад 500-600 пакетів з дегідратованими продуктами. Тим самим захисники можуть за 10 хвилин "приготування" насолодитись гарячим смачним борщем і не тільки.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла підприємниця, рестораторка, засновниця Благодійного Фонду "Перемога.UA" Ольга Бєлєнко.

Що входить в меню

У меню зараз є борщ, гречана каша з куркою та овочами, ячна каша, банош та овочевий суп. Всі страви готуються з натуральних продуктів без додавання консервантів.

"Ми готуємо страву. Потім в сушильній шафі з неї забирається вода. Ми отримаємо такий результат – дегідрована їжа, яку ми фасуємо у пакети по 100 грамів. У приготовленому вигляді вага блюда становить 350 грамів. Ми постійно працюємо над збільшенням асортименту", — розповіла Ольга Бєлєнко.

Швидкість приготування

На передовій кожна хвилина на вагу золота. Як зазначила рестораторка одна з головних переваг такої дегідрованої їжі — це швидкість приготування.

"Щоб приготувати звичайний борщ, вам потрібно десь 45 хвилин. Нашу страву достатньо залити окропом і почекати 10 хвилин. Тому це зручно не тільки для військових, а й для людей, що перебувають на небезпечних територіях. Ці страви можна приготувати просто у підвалі", – розповіла рестораторка.

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