Ресторатори з Одеси створюють унікальні страви для військових на фронті
Кожен тиждень одеські ресторатори відправляють на передову лінію понад 500-600 пакетів з дегідратованими продуктами. Тим самим захисники можуть за 10 хвилин "приготування" насолодитись гарячим смачним борщем і не тільки.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповіла підприємниця, рестораторка, засновниця Благодійного Фонду "Перемога.UA" Ольга Бєлєнко.
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Що входить в меню
У меню зараз є борщ, гречана каша з куркою та овочами, ячна каша, банош та овочевий суп. Всі страви готуються з натуральних продуктів без додавання консервантів.
"Ми готуємо страву. Потім в сушильній шафі з неї забирається вода. Ми отримаємо такий результат – дегідрована їжа, яку ми фасуємо у пакети по 100 грамів. У приготовленому вигляді вага блюда становить 350 грамів. Ми постійно працюємо над збільшенням асортименту", — розповіла Ольга Бєлєнко.
Швидкість приготування
На передовій кожна хвилина на вагу золота. Як зазначила рестораторка одна з головних переваг такої дегідрованої їжі — це швидкість приготування.
"Щоб приготувати звичайний борщ, вам потрібно десь 45 хвилин. Нашу страву достатньо залити окропом і почекати 10 хвилин. Тому це зручно не тільки для військових, а й для людей, що перебувають на небезпечних територіях. Ці страви можна приготувати просто у підвалі", – розповіла рестораторка.
Нагадаємо, одеський скульптор по металу, об'єднавшись із друзями, став робити те, без чого у прифронтовій зоні та на передовій просто не обійтися. Продумані до дрібниць буржуйки дозволяють не лише зігрітися, а й приготувати їжу. Про поїздки на лінію фронту та складнощі виробництва в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE розповів волонтер-скульптор Сергій Вук.