Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте
Еженедельно одесские рестораторы отправляют на передовую линию более 500-600 пакетов с дегидратированными продуктами. Тем самым защитники могут за 10 минут "приготовления" насладиться горячим вкусным борщом и не только.
Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса рассказала предприниматель, ресторатор, основатель Благотворительного Фонда "Победа.UA" Ольга Беленко.
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Что входит в меню
В меню сейчас есть борщ, гречневая каша с курицей и овощами, ячневая каша, банош и овощной суп. Все блюда готовятся из натуральных продуктов без добавления консервантов.
"Мы готовим блюдо. Затем в сушильном шкафу из него убирается вода. Мы получим такой результат — дегидрированная еда, которую мы фасуем в пакеты по 100 граммов. В приготовленном виде вес блюда составляет 350 граммов. Мы постоянно работаем над увеличением ассортимента", — рассказала Ольга Беленко.
Скорость приготовления
На передовой каждая минута вес золота. Как отметила ресторатор одна из главных преимуществ такой дегидрированной пищи — это скорость приготовления.
"Чтобы приготовить обычный борщ, вам нужно примерно 45 минут. Наше блюдо достаточно залить кипятком и подождать 10 минут. Поэтому это удобно не только для военных, но и для людей, находящихся на опасных территориях. Эти блюда можно приготовить прямо в подвале", — рассказала ресторатор.
Напомним, одесский скульптор по металлу, объединившись с друзьями, стал делать то, без чего в прифронтовой зоне и передовой просто не обойтись. Продуманные до мелочей буржуйки позволяют не только согреться, но и приготовить еду. О поездках на линию фронта и сложностях производства в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE рассказал волонтер-скульптор Сергей Вук.