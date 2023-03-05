Одеським аграріям та банкірам нададуть бронювання

Вже відомо, кого в Одесі точно не мобілізують

50% персоналу критично важливих підприємств можуть отримати бронь від мобілізації. Решта військовозобов'язаних працівників таких підприємств можуть бути мобілізованими.

Згідно з додатком №56 до розпорядження Кабміну №493-р, банківські установи можуть забронювати всіх банківських інкасаторів. Це право також підтверджено свіжим циркуляром Нацбанку від 12 січня 2023 року.

"Таке рішення продиктовано тим, що інкасатори, забезпечуючи безперебійне доставлення та перевезення готівки та інших цінностей, відіграють важливу роль у забезпеченні роботи банків під час воєнного стану. Таким чином, бронь від мобілізації отримують не лише голови правлінь банків, а й співробітники інкасаторських підрозділів банків у повному складі",— йдеться у повідомленні.

Обмеження бронювання

Обмеження щодо бронювання не поширюються на всі підрозділи інкасаторської служби. Тобто, звільняються від призову всі інкасатори, старші інкасатори та водії інкасаторських автомобілів. Таке право поширюється на інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків та на всіх працівників цієї категорії, які обслуговують відділення в регіонах. Від призову також звільняються всі працівники підрозділів безпеки банків.

Бронювання аграріїв

Отримати бронювання можуть також і аграрії, а саме: підприємства, установи та організації, які є критично важливими для національної економіки в галузі сільського господарства. Після отримання рішення про відповідність підприємства критеріям і визначення його критично важливим для функціонування економіки у галузі сільського господарства в особливий період (відповідного наказу Мінагрополітики), подають список до Мінагрополітики через кабінет бронювання.

При цьому звертаємо увагу, що кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, повинна становити 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку. У разі наявності обґрунтованої потреби кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може перевищувати 50 відсотків кількості військовозобов’язаних підприємства, установи і організації на дату подання списку.