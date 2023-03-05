Одесским аграриям и банкирам предоставят бронирование

Уже известно, кого в Одессе точно не мобилизуют

50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.

Согласно приложению №56 к распоряжению Кабмина №493-р, банковские учреждения могут забронировать всех банковских инкассаторов. Это право также подтверждено свежим циркуляром Нацбанка от 12 января 2023 года.

"Такое решение продиктовано тем, что инкассаторы, обеспечивая бесперебойную доставку и перевозку наличных денег и других ценностей, играют важную роль в обеспечении работы банков во время военного положения. Таким образом, бронь от мобилизации получают не только председатели правлений банков, но и сотрудники инкассаторских подразделений банков в полном составе", — говорится в сообщении.

Ограничение бронирования

Ограничения бронирования не распространяются на все подразделения инкассаторской службы. То есть освобождаются от призыва все инкассаторы, старшие инкассаторы и водители инкассаторских автомобилей. Такое право распространяется на инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков и всех работников этой категории, обслуживающих отделения в регионах. От призыва также освобождаются все работники подразделений безопасности банков.

Бронирование аграриев

Получить бронирование могут также и аграрии, а именно: предприятия, учреждения и организации, критически важные для национальной экономики в области сельского хозяйства. После получения решения о соответствии предприятия критериям и определении его критически важным для функционирования экономики в области сельского хозяйства в особый период (соответствующего приказу Минагрополитики), подают список в Минагрополитику через кабинет бронирования.

При этом обращаем внимание, что количество подлежащих бронированию военнообязанных должно составлять 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка. В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50 процентов количества военнообязанных предприятия, учреждения и организации на дату представления списка.

Фото: Арміяinform