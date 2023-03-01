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Продовольча безпека: на Одещині стартувала весняна посівна

1 березня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продовольча безпека: на Одещині стартувала весняна посівна
Більша частина озимих знаходиться у доброму стані
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На Одещині розпочалась друга посівна в умовах війни. Аграрії розпочали посів гороху і вже засіяно 2112 гектар.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА. 

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Під урожай 2023 року, восени минулого року, в Одеській області посіяно 760 тисяч гектар озимих зернових культур. З них 540 тисяч гектар озимої пшениці, 220 тисяч га озимого ячменю і 180 тисяч га озимого ріпаку. 

"Заплановано посів кукурудзи на площі 150 тисяч гектар, 410  000 гектар соняшнику, соя - 6,5 тисяч га, льону олійного - 15 тисяч гектар, картоплі та овоче-баштанні культури — 37 тисяч гектар", — зазначила директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

За даними моніторингу, посіви на площі 570 тисяч гектар знаходяться у задовільному стані. В Одеській області аграрії провели підживлення озимих по мерзло-талому ґрунту та підживили 240 тисяч гектар.

"Для підживлення озимих культур  аграріям треба 35 тисяч тонн добрив. Вже закуплено 11 тисяч тонн. Попри жорстокі виклики війни аграрії Одещини згуртовані та злагоджено працюють. Це вже друга посівна, яку наші аграрії, як справжні герої будуть проводити в надскладних умовах війни. Вони гідно тримають фронт продовольчої безпеки України та світу", — додала Алла Стоянова.

Нагадаємо, Україна посіла перше місце у світі за експортом продукції, що не містить ГМО. Також вдалось зберегти світове лідерство у постачанні соняшникової олії.

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