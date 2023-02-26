Аграрії Одещини отримали пів мільярда кредитів: куди пішли гроші

По Україні Одещина посіла п’яте місце по кредитах

Українська аграрна промисловість готується до весняної посівної кампанії, з розрахунком на хороший врожай. Адже кредити аграріїв в українських банках склали майже 10 мільярдів. Одещина потрапила в почесний рейтинг найбільших сум кредитів.

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

Схоже, що в одеських аграріїв хороше передчуття про майбутній врожай. І цьому році вони взяли гроші у банках на насіння, добрива, логістику та обслуговування техніки. Лише за два місяці 2023 року 2 тисячі 185 аграріїв уже залучили 9 мільярдів 654 мільйонів гривень кредитів, які були доступні за кількома напрямками.

"За програмою "Доступні кредити 5-7-9%", з них — 4 мільярди 260 мільйонів гривень, а за програмою державних гарантій у розмірі 80% було отримано 17,2 мільйона гривень", — йдеться у повідомленні Мініагро.

Серед областей України виділили найбільш "затратні". Найвищий обсяг кредитів отримали аграрії таких регіонів:

Київщини — 5,2 мільярда гривень.

Дніпропетровщини — 597 мільйонів гривень.

Кіровоградщини — 542 мільйона гривень.

Вінниччини — 512 мільйонів гривень.

Одещини — 487 мільйонів гривень.

Решта суми розподілилася поміж іншими українськими аграрними підприємствами. Відомо, що найбільше землероби довіряють банкам "Креді Агріколь Банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Прокредит Банк", "Укрексімбанк", "Кредобанк", "Південний", "Укргазбанк".

Наразі за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Фонд розвитку підприємництва (ФРП) уклав угоди про співробітництво з 42 банками.

Одещина давно готувалася до весняної посівної кампанії, планували навіть проекспериментувати з видом пшениці, який в регіоні коли не вирощували. Однак зупинилися на стандартному переліку насіння, більшість орних земель Одещини займе соняшник.

Торік Одеська область посіла друге місце в Україні за кількістю виробленого зерна — з території у 991 тисячі гектарів було намолочено 2,6 млн тонн. Нинішній рік може бути менш врожайним через посуху.