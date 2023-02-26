Аграрии Одесщины получили полмиллиарда кредитов: куда пошли деньги

По Украине Одесчина заняла пятое место по кредитам

Украинская аграрная промышленность готовится к весенней посевной кампании с расчетом на хороший урожай. Ведь кредиты аграриев в украинских банках составили около 10 миллиардов. Одесчина попала в почетный рейтинг самых больших сумм кредитов.

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Похоже, что у одесских аграриев хорошее предчувствие будущего урожая. И в этом году они взяли деньги в банках на семена, удобрения, логистику и обслуживание техники. Только за два месяца 2023 года 2 тысячи 185 аграриев уже привлекли 9 миллиардов 654 миллионов гривен кредитов, доступных по нескольким направлениям.

"По программе "Доступные кредиты 5-7-9%", из них — 4 миллиарда 260 миллионов гривен, а по программе государственных гарантий в размере 80% было получено 17,2 миллиона гривен", — говорится в сообщении Миниагро.

Среди областей Украины выделили самые "затратные". Самый высокий объем кредитов получили аграрии таких регионов:

Киевщины — 5,2 миллиарда гривен.

Днепропетровщины — 597 миллионов гривен.

Кировоградщины — 542 миллиона гривен.

Винницкой области — 512 миллионов гривен.

Одесщины — 487 миллионов гривен.

Остальные суммы распределились между другими украинскими аграрными предприятиями. Известно, что больше всего земледельцы доверяют банкам "Креди Агриколь Банк", "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Прокредит Банк", "Укрэксимбанк", "Кредобанк", "Южный", "Укргазбанк".

По Государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Фонд развития предпринимательства (ФРП) заключил соглашения о сотрудничестве с 42 банками.

Одесчина давно готовилась к весенней посевной кампании, планировали даже поэкспериментировать с видом пшеницы, который в регионе не выращивали. Однако остановились на стандартном перечне семян, большинство пахотных земель Одесчины займет подсолнечник.

В прошлом году Одесская область заняла второе место в Украине по количеству производимого зерна — с территории в 991 тысячу гектаров было намолочено 2,6 млн. тонн. Нынешний год может быть менее урожайным из-за засухи.