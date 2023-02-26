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Весняна посівна: що і скільки сіятимуть на Одещині

26 лютого 2023 11:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Стало відомо, що і скільки сіятимуть на Одещині
Першим в регіоні посіяли горох
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Одещина давно готувалася до весняної посівної кампанії, планували навіть проекспериментувати з видом пшениці, який в регіоні коли не вирощували. Однак зупинилися на стандартному переліку насіння, більшість орних земель Одещини займе соняшник. 

 Про це повідомили в Департаменті аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

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Більшість підприємців Одещини ще готують насіння та площі до посівів, а вже в Ізмаїльському регіоні посіяли горох. За словами аграріїв — все йде за графіком. 

"Попри війну, всупереч високим цінам на добрива, тримаємо аграрний фронт. Потрібно годувати країну. Все буде Україна", — зазначив керівник сільгосппідприємства Андрій Бутенко.

Згідно зі статистикою, в нашій області прогнозується засіяти 726,5 тис. га землі. З них: 

  •  ранні зернові та зернобобові — 68,5 тис. га, 
  • круп’яні — 7,2 тис. га,
  •  кукурудза — 150 тис. га, соняшник — 410 тис. га,
  •  соя — 6,5 тис. га,
  • картопля та овоче-баштанні культури — 37,0 тис. га.

Олійні культури залишаються в топі, адже сировину можна експортувати. Найбільше посіють соняшника, аж  410 тис. га, та  льон олійний — 15 тис. га. 

"Наші аграрії — справжні герої, які за надскладних умов намагаються проводити весняну посівну кампанію, адже на їхніх плечах продовольча безпека. Рівень готовності аграріїв до посівних робіт дуже високий. Впевнена, що аграрії Одещини зроблять усе можливе, щоб досягти високих показників урожаю зерна та олійних культур", — сказала директорка департаменту аграрної політики Одеської ОВА Алла Стоянова.

У департаменті зазначають, що з 2,6 млн га сільськогосподарських угідь орються  2,1 млн га земель. Тож Одеський регіон відіграє важливу роль в розвитку промисловості всієї країни, де працює понад 6,5 тисячі агропідприємств та близько 230 тисяч особистих підсобних господарств.

Варто зазначати, що для підтримки аграріїв під час воєнного стану уряд ухвалив низку рішень. Серед них:

  • спрощено доступ виробників сільгоспсировини до палива та пестицидів;
  • розширено кредитування для аграріїв та внесено низку змін до державної програми "Доступні кредити 5-7-9%";
  • запроваджено бронювання військовозобов’язаних, які працюють у сільському господарстві;
  • дотації на 1 гектар та на 1 голову ВРХ продовжено на 2023 рік.

Торік Одеська область посіла друге місце в Україні за кількістю виробленого зерна — з території у 991 тисячі гектарів було намолочено 2,6 млн тонн. Нинішній рік може бути менш врожайним через посуху.

 

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