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Весенняя посевная: что и сколько будут сеять в Одесской области

26 февраля 2023 11:40
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Стало известно, что и сколько будут сеять в Одесской области.
Первым в регионе посеяли горох
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Одесчина давно готовилась к весенней посевной кампании, планировали даже поэкспериментировать с видом пшеницы, которую в регионе не выращивали. Однако остановились на стандартном перечне семян, большинство пахотных земель Одесчины займет подсолнух.

Об этом сообщили в Департаменте аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

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Большинство предпринимателей Одесской области еще готовят семена и площади к посевам, а уже в Измаильском регионе посеяли горох. По словам аграриев, все идет по графику.

"Несмотря на войну, вопреки высоким ценам на удобрения, держим аграрный фронт. Нужно кормить страну. Все будет Украина", — отметил руководитель сельхозпредприятия Андрей Бутенко.

Согласно статистике, в нашей области прогнозируется засеять 726,5 тыс. га земли. Из них:

  • ранние зерновые и зернобобовые — 68,5 тыс. га,
  • крупяные — 7,2 тыс. га,
  • кукуруза — 150 тыс. га, подсолнечник – 410 тыс. га,
  • соя — 6,5 тыс. га,
  • картофель и овоще-бахчевые культуры — 37,0 тыс. га.

Масличные культуры остаются в топе, ведь сырье можно экспортировать. Больше всего посеют подсолнечника, аж 410 тыс. га, и лен масличный — 15 тыс. га.

"Наши аграрии — настоящие герои, которые по сверхсложным условиям пытаются проводить весеннюю посевную кампанию, ведь на их плечах продовольственная безопасность. Уровень готовности аграриев к посевным работам очень высок. Уверена, что аграрии Одесчины сделают все возможное, чтобы достичь высоких показателей урожая культур", — сказала директор департамента аграрной политики Одесской ОВ Алла Стоянова.

В департаменте отмечают, что из 2,6 млн га сельскохозяйственных угодий пашут 2,1 млн га земель. Поэтому Одесский регион играет важную роль в развитии промышленности всей страны, где работает более 6,5 тысячи агропредприятий и около 230 тысяч личных подсобных хозяйств.

Стоит отметить, что для поддержки аграриев во время военного положения правительство приняло ряд решений. Среди них:

  • упрощен доступ производителей сельхозсырья к топливу и пестицидам;
  • расширено кредитование для аграриев и внесен ряд изменений в государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%";
  • введено бронирование военнообязанных, работающих в сельском хозяйстве;
  • дотации на 1 гектар и на 1 голову КРС продлены на 2023 год.

В прошлом году Одесская область заняла второе место в Украине по количеству производимого зерна — с территории в 991 тысячу гектаров было намолочено 2,6 млн. тонн. Нынешний год может быть менее урожайным из-за засухи.

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