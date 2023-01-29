Подорожчання хліба через площі посівів: коли чекати на нові ціни, - читати тут.

Для здешевлення вирощування пшениці пропонують використовувати біодобрива

Експерти прогнозують подорожчання хліба. Одна з причин — збільшення посівних земель під олійні культури.

Торік Одеська область посіла друге місце в Україні за кількістю виробленого зерна — з території у 991 тисячі гектарів було намолочено 2,6 млн тонн. Нинішній рік може бути менш врожайним через посуху.

Чи буде Одещина із хлібом та чи варто українцям чекати підвищення цін на цей стратегічний продукт? Про це дізнавалася журналістка Новини.LIVE Анастасія Пивоварчук.

Проблема з енергоносіями

Про те, що стримувати ціни доводиться ще з листопада минулого року, добре знають на хлібозаводі в Арцизі. Завод випікає хліб з пшениці, зібраної на власній тисячі гектарів.

За словами директора підприємства Олексія Куцарєва, хоча 2022 рік не був врожайним, хліба вистачало всім — вдалося і експортувати пшеницю, і продати на внутрішньому ринку. А здорожчання хліба цього року Куцарєв пояснює досить просто.

"Ми працюємо лише тоді, коли подається світло. В листопаді запускали виробництво лише на 30-40% від необхідного. Купувати генератор можемо, але тоді собівартість буде вдвічі більшою, ціна однієї хлібини збільшиться вдвічі", — пояснює директор хлібозаводу.

Основною проблемою зараз є саме енергозабезпечення виробництва хліба, що можна було відчути за останні кілька місяців. У департаменті аграрної політики та продовольства Одеської ОВА запевняють, що питання цін на Одещині контролюється.

"Після щоденного моніторингу можна сказати, що на білому хлібі здорожчання немає, росте показник на житніх виробах. Але говорити про те, що ціни підскочать нині і навіть завтра, не можна. Щобільше, мене дивує, як їх можна стримувати, бо дуже дорогі енергоносії, є графіки відключень, а деякі підприємства перейшли на генератори, що також здорожчує хлібовиробництво", — каже директорка Департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Алла Стоянова.

Не варто забувати ще й про такі важливі складові, як логістика та вартість пального. Бензин і солярка сьогодні — не дешеве задоволення. Плюс зарплати працівникам.

Скорочення посівів

Глобальна проблема, яка не стосується виробництва хліба, — площі посіву злакових культур. У 2023-му частину пшениці планують замінити олійними культурами, що саме по собі може створити дефіцит пшениці та, відповідно, вплинути на ціну на внутрішньому ринку.

В ОВА підтверджують, що в Одеському регіоні, як і по всій Україні, скоротилась площа посіву озимої пшениці. Але одразу запевняють, що цей показник не впливатиме на ціну хліба, принаймні до збору врожаю.

"Це не впливатиме на ціну сьогодні й навіть завтра, тому що наш регіон зазвичай виробляє у 5-6 разів більше зерна, ніж регіон може спожити", — пояснює директор департаменту аграрної політики.

Навіть в умовах війни українські аграрії вирощують хліба набагато більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку, і запит споживачів з інших країн світу не спадатиме.

Добрива можуть врятувати ситуацію

Великі надії покладаються на весняну посівну кампанію, адже вперше в історії одеські аграрії подали заявку на вирощування ярої пшениці. Але такі експерименти можуть не увінчатись успіхом, попереджає доктор біологічних наук Ольга Бабаянц, тому що, одеська земля не придатна для вирощування цієї культури.

Ще одним із чинників формування нової ціни на хліб цього року є добрива, які подорожчали разом із паливом. Тому, щоб не дати цінам на хліб підскочити, варто подбати про це ще під час посіву.

"Є біодобрива спільного виробництва України та Іспанії, вони значно дешевші за хімічні, але безпечні. Селекційні дослідження показали — рослини отримують такий само ефект, але ці добрива не шкодять людям і бджолам. Якщо закупити таку підживу масово, можна вбити двох зайців одним пострілом. Адже, зекономивши на добриві, можна врегулювати ціну на продукцію в підсумку", — запевняє доктор біологічних наук Ольга Бабаянц.

Урожай залежатиме від опадів

Відрегулювати показники врожайності й закрити потреби усієї Одеської області можуть її північна та центральна частини. Справа у кількості опадів, які зазвичай оминають Ізмаїльський і Болградський райони.

Ситуацію з вологістю землі погіршує вирощування на ній олійних культур, таких як соняшник, ріпак та соя. Площ саме цих рослин в Україні буде більше на 30%, ніж в 2022-му.

"Я завжди говорю, що землі треба відпочинок після виснажливих олійних культур. Для нас збільшення площ з посівами олійних було б вигідним, якби ми вже перероблену продукцію, а не сировину, експортували за кордон", — додає агроексперт.

Поки ціни на хліб тримаються. В обласному департаменті підкреслюють, що зростання найближчим часом бути не повинно. І намагаються взаємодіяти з хлібопекарнями на Одещині, аби підключати їх до критичної інфраструктури, таким чином знизивши собівартість готового продукту. Більш зрозумілою буде ситуація навесні, коли врожай пшениці стане можливо спрогнозувати виходячи зі сходів.