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Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

29 января 2023 13:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Удорожание хлеба из-за площади посевов: когда ждать новых цен, - читать здесь.
Для удешевления выращивания пшеницы предлагают использовать биоудобрения
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Эксперты прогнозируют удорожание хлеба. Одна из причин — увеличение посевных земель под масличные культуры.

В прошлом году Одесская область заняла второе место в Украине по количеству производимого зерна — с территории в 991 тысячу гектаров было намолочено 2,6 млн тонн. Нынешний год может быть менее урожайным из-за засухи.

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Проблема с энергоносителями

О том, что удерживать цены приходится еще с ноября прошлого года, хорошо знают на хлебозаводе в Арцизе. Завод выпекает хлеб из пшеницы, собранной на тысяче гектаров.

По словам директора предприятия Алексея Куцарева, хотя 2022 год не был урожайным, хлеба хватило всем: удалось и экспортировать пшеницу, и продать на внутреннем рынке. А подорожание хлеба в этом году Куцарев объясняет достаточно просто.

"Мы работаем только тогда, когда подается свет. В ноябре запускали производство всего на 30-40% от необходимого. Купить генератор можно, но тогда себестоимость будет вдвое больше, цена одной буханки увеличится вдвое", — объясняет директор хлебозавода.

Основной проблемой сейчас является именно энергообеспечение производства хлеба, что можно было почувствовать за последние несколько месяцев. В департаменте аграрной политики и продовольствия Одесской ОВ уверяют, что вопрос цен на Одесчине контролируется.

"После ежедневного мониторинга можно сказать, что на белом хлебе подорожания нет, растет показатель на ржаных изделиях. Но говорить о том, что цены подскочат сегодня и даже завтра нельзя. Еще больше меня удивляет, как их можно сдерживать, потому что очень дорогие энергоносители. Есть графики отключений, а некоторые предприятия перешли на генераторы, что также удорожает производство хлеба", — говорит директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Алла Стоянова.

Не стоит забывать еще и о таких важных составляющих, как логистика и стоимость горючего. Бензин и солярка сегодня — недешевое удовольствие. Плюс зарплаты работникам.

Сокращение посевов

Глобальная проблема, не касающаяся производства хлеба, — площади посева злаковых культур. В 2023 году часть пшеницы планируют заменить масличными культурами, что само по себе может создать дефицит пшеницы и, соответственно, повлиять на цену на внутреннем рынке.

В ОВА подтверждают, что в Одесском регионе, как и по всей Украине, сократилась площадь посева озимой пшеницы. Но сразу уверяют, что этот показатель не будет влиять на цену хлеба, по крайней мере, до сбора урожая.

"Это не повлияет на цену сегодня и даже завтра, потому что наш регион обычно производит в 5-6 раз больше зерна, чем регион может потребить", — объясняет директор департамента аграрной политики.

Даже в условиях войны украинские аграрии выращивают хлеба гораздо больше, чем нужно для внутреннего рынка, и запрос потребителей из других стран мира не будет спадать.

Удобрения могут спасти ситуацию

Большие надежды возлагаются на весеннюю посевную кампанию, ведь впервые в истории одесские аграрии подали заявку на выращивание яровой пшеницы. Но такие эксперименты могут не увенчаться успехом, предупреждает доктор биологических наук Ольга Бабаянц, потому что одесская земля не пригодна для выращивания этой культуры.

Еще одним из факторов формирования новой цены на хлеб в этом году являются подорожавшие вместе с топливом удобрения. Поэтому, чтобы не дать ценам на хлеб подскочить, следует позаботиться об этом еще во время посева.

"Есть биоудобрения совместного производства Украины и Испании, они значительно дешевле химических, но безопасны. Селекционные исследования показали — растения получают такой же эффект, но эти удобрения не вредят людям и пчелам. Если закупить такую подживу массово, можно убить двух зайцев одним выстрелом. Ведь, сэкономив на удобрении, можно урегулировать цену на продукцию в итоге", — уверяет доктор биологических наук Ольга Бабаянц.

Урожай будет зависеть от осадков

Отрегулировать показатели урожайности и закрыть потребности всей Одесской области могут ее северная и центральная части. Дело в количестве осадков, которые обычно обходят Измаильский на Болградский районы.

Ситуацию с влажностью земли усугубляет выращивание на ней масличных культур, таких как подсолнечник, рапс и соя. Площадь этих растений в Украине будет больше на 30%, чем в 2022-м.

"Я всегда говорю, что земле нужен отдых после изнурительных масличных культур. Для нас увеличение площадей с посевами масличных было бы выгодным, если бы мы уже переработанную продукцию, а не сырье, экспортировали за границу", — добавляет агроэксперт.

Пока цены на хлеб держатся. В областном департаменте подчеркивают, что роста в ближайшее время быть не должно. И пытаются взаимодействовать с хлебопекарнями в Одесской области, чтобы подключать их к критической инфраструктуре, чем именно снизить себестоимость готового продукта. Более понятна будет ситуация весной, когда можно будет спрогнозировать урожай пшеницы исходя из всходов.

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