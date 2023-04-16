За неявку в военкомат Законом предусмотрено наказание

Одесситы на набережной. Фото: Новини.LIVE

В Украине продолжается мобилизация: одесситы в возрасте от 18-60 лет могут получить повестку. После этого они должны являться в военкомат для обновления своих данных.

Какой штраф за неявку в военкомат после получения повестки предусмотрен законом узнавали журналисты Новини.LIVE.

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За неявку в военкомат действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, получая повестку, нужно быть готовым к тому, что в случае неявки в военкомат — придется отвечать. Если повестку вам вручили на улице или принесли домой, но вы решили ее проигнорировать, то готовьтесь оплатить для первого раза штраф в размере от 3400 — 5100 гривен. Это предусмотрено ст. 210 Кодекса об административных правонарушениях Украины.

Кроме этого в статье прописывается, что нарушитель должен быть доставлен в военкомат. Выходит, что оплатой штрафа не отделаться.

Если вам сообщили, что необходимо явиться в ТЦК в телефонном режиме, а вы не появились, тогда грозит штраф в размере от 5100 — 8500 тысяч гривен или исправительные работы до одного года. Это предусмотрено ст. 337 Уголовного кодекса Украины. Правда, выписать вам этот штраф придется при условии, что у представителя военкомата есть подтверждение, что телефонный звонок был.

Ну, а если вы после получения повестки явились в военкомат, прошли медкомиссию и вас сочли пригодным, вручив направление для прохождения военной службы, но вы не явились в назначенное время, то готовьтесь. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины вам грозит уже не штраф, а лишение свободы сроком от трех до пяти лет. Так что сокрытие от военкомата может закончиться тюремным сроком.

Напомним, 50% персонала критически важных предприятий могут получить бронь от мобилизации. Остальные военнообязанные работники таких предприятий могут быть мобилизованными.

Согласно приложению №56 к распоряжению Кабмина №493-р, банковские учреждения могут забронировать всех банковских инкассаторов. Это право также подтверждено свежим циркуляром Нацбанка от 12 января 2023 года.