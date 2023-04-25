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Одесский военком попал в скандал с элитным "гуманитарным" автомобилем

25 апреля 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский военком попал в скандал с коррупцией
Евгений Борисов с наградой. Фото: Facebook Евгений Борисов
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский военком во время войны приобрел автомобиль в Европе представительского класса. Военный задокументировал транспортное средство как "гуманитарную помощь".

Об этом в соцсетях сообщил журналист и народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук.

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В сообщении Мосийчука говорится, что, пользуясь военным положением, Евгений Борисов завез из-за границы Mercedes Benz G63 AMG 2022 года выпуска, который стоит более 10 миллионов гривен. Драгоценное авто мужчина оформил на свою жену.

"Через два дня после регистрации в Украине авто вывезли в Испанию к жене Борисова. Каждый уехавший в Испанию украинец может его увидеть", — отмечает Мосийчук.

Отметим, что Борисов работает в Малиновском центре комплектования, который наделал большого шума с мобилизацией. Пока в Одессе идет мобилизация, а выезд за границу для мужчин запрещен, сам военком часто посещает в Европе жену.

"На крови, на жизни людей, на скандал с насильственной мобилизацией в Одессе, Борисов зарабатывает деньги и ездит отдыхать за границу", — добавляет Игорь Мосийчук.

Напомним, в Одессе разразился очередной скандал вокруг мобилизации. Местные жители возмущаются, что призывников забирают с улиц.

Добавим, одесситы от 18-60 лет могут получить повестку. После этого они должны являться в военкомат для обновления своих данных. За неявку в военкомат действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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