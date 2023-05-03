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Начальнику ТЦК в Одесской области грозит 12 лет: в чем его подозревают

3 мая 2023 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Начальнику ТЦК в Одесской области грозит 12 лет: в чем его подозревают
Сотрудники ДБР. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ходе призыва военнообязанных в Одесской области выявлены факты злоупотребления должностными лицами. Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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По оперативным данным, начальник военкомата давал указания подчиненным не призывать тех или иных лиц, получая за это вознаграждение. Под такими условиями чиновник совершил злоупотребление своим служебным положением в условиях военного.

Какое наказание ждет начальник ТЦК

Уголовное производство открыто согласно статье 426-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы за злоупотребление служебным положением в условиях военного положения. В настоящее время должностное лицо отстранено от выполнения своих обязанностей.

Расследование продолжается

ДБР продолжает досудебное расследование и устанавливает полный круг причастных к сделке лиц. Кроме того, ведется проверка информации в СМИ по поводу незаконного обогащения семьи чиновника.

Напомним, скандальный военком из Одессы приобрел во время войны виллу в Испании. Имение на берегу моря стоит почти 4 миллиона евро.

Также мы писали, что директор одесского ОСМД подозревается в организации нелегальной переправки лиц через государственную границу. Свои услуги мужчина оценил в пять тысяч долларов.

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