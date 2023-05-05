СБУ прекратила деятельность четырех каналов побега из Украины за границу

Задержание организатора схемы переправки мужчин за границу. Фото: СБУ

Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Об этом сообщает СБУ.

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В Одесской области был прекращен еще один канал нелегальной миграции, предлагавший "скрытые" маршруты пересечения границы в Болградском районе.

Противоправная деятельность преступников задокументирована также в Днепре, Черновицкой и Черкасской областях. В Днепре разоблачен местный житель, который подрабатывал справки о непригодности к военной службе. В Черновицкой области пастор одной из протестантских церквей вместе с двумя сообщниками помогал "уклонистам" убегать в Молдову через так называемую "зеленку".

Незаконно переправляли мужчин за границу. Фото: СБУ

В Черкасской области директор частной клиники безосновательно оформляла пакеты документов, удостоверяющих наличие у пациентов тяжелых заболеваний, и подавала их к рассмотрению военно-врачебной комиссии.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, во время призыва военнообязанных в Одесской области обнаружены факты злоупотребления должностными лицами. Сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также мы писали, что директор одесского ОСМД подозревается в организации нелегальной переправки лиц через государственную границу. Свои услуги мужчина оценил в пять тысяч долларов.