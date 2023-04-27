Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Схема з "опікунством" прогоріла: на Одещині затримали шахрайку, яка перевозила чоловіків за кордон arrow

Схема з "опікунством" прогоріла: на Одещині затримали шахрайку, яка перевозила чоловіків за кордон

27 квітня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині прикрита чергова схема переправлення ухилянтів за кордон
Поліцейські шукають речові докази. Фото: Національна поліція України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, зловмисниця допомагала призовникам з оформленням фіктивних документів щодо потреби в догляді за хворим членом сім’ї.  

"62-річна жителька Білгорода-Дністровського з липня минулого року протягом восьми місяців сприяла виїзду до сусідньої країни 18 чоловікам віком від 20 до 54 років, знаючи, що вони не мають такого права", — йдеться у повідомленні. 

Деталі шахрайської схеми

Жінка організовувала виготовлення на ім’я призовників підроблені документи про догляд за хворими родичами. Маючи "підстави" для законного виїзду за кордон, шахрайка на своєму автомобілі перевозила ухилянтів разом з їхніми підопічними через пункти пропуску "Старокозаче" та "Паланка — Маяки — Удобне" до сусідньої держави.

Наразі горе-бізнесвумен затримали та вилучили у неї телефони, записи про потенційних клієнтів та ноутбук. Їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB