На Одещині прикрита чергова схема переправлення ухилянтів за кордон

Поліцейські шукають речові докази. Фото: Національна поліція України

В Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, зловмисниця допомагала призовникам з оформленням фіктивних документів щодо потреби в догляді за хворим членом сім’ї.

"62-річна жителька Білгорода-Дністровського з липня минулого року протягом восьми місяців сприяла виїзду до сусідньої країни 18 чоловікам віком від 20 до 54 років, знаючи, що вони не мають такого права", — йдеться у повідомленні.

Деталі шахрайської схеми

Жінка організовувала виготовлення на ім’я призовників підроблені документи про догляд за хворими родичами. Маючи "підстави" для законного виїзду за кордон, шахрайка на своєму автомобілі перевозила ухилянтів разом з їхніми підопічними через пункти пропуску "Старокозаче" та "Паланка — Маяки — Удобне" до сусідньої держави.

Наразі горе-бізнесвумен затримали та вилучили у неї телефони, записи про потенційних клієнтів та ноутбук. Їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження.