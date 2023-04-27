На Одещині прикрита чергова схема переправлення ухилянтів за кордон

Схема з "опікунством" прогоріла: на Одещині затримали шахрайку, яка перевозила чоловіків за кордон
В Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство.
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
За інформацією правоохоронців, зловмисниця допомагала призовникам з оформленням фіктивних документів щодо потреби в догляді за хворим членом сім’ї.
"62-річна жителька Білгорода-Дністровського з липня минулого року протягом восьми місяців сприяла виїзду до сусідньої країни 18 чоловікам віком від 20 до 54 років, знаючи, що вони не мають такого права", — йдеться у повідомленні.
Деталі шахрайської схеми
Жінка організовувала виготовлення на ім’я призовників підроблені документи про догляд за хворими родичами. Маючи "підстави" для законного виїзду за кордон, шахрайка на своєму автомобілі перевозила ухилянтів разом з їхніми підопічними через пункти пропуску "Старокозаче" та "Паланка — Маяки — Удобне" до сусідньої держави.
Наразі горе-бізнесвумен затримали та вилучили у неї телефони, записи про потенційних клієнтів та ноутбук. Їй повідомили про підозру за ч. 1 та ч. 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі до семи років.
Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка з безакцизним товаром. Правопорушник перевозив тютюнові вироби та алкоголь невідомого походження.