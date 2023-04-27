В Одесской области прикрыта очередная схема переправки уклончан за границу

Полицейские ищут вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция Украины

В Одесской области разоблачили женщину, которая нелегально перевозила мужчин призывного возраста за границу. Уклонистам выдавала документы об опекунстве.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, злоумышленница помогала призывникам с оформлением фиктивных документов о необходимости ухода за больным членом семьи.

"62-летняя жительница Белгорода-Днестровского с июля прошлого года в течение восьми месяцев способствовала выезду в соседнюю страну 18 мужчинам от 20 до 54-х лет, зная, что они не имеют такого права", — говорится в сообщении.

Детали мошеннической схемы

Женщина организовывала изготовление на имя призывников поддельных документов об уходе за больными родственниками. Имея "основания" для законного выезда за границу, мошенница на своем автомобиле перевозила уклонистов вместе с их подопечными через пункты пропуска "Старокозачье" и "Паланка-Маяки-Удобное" в соседнее государство.

Горе-бизнесвумен задержали и изъяли у нее телефоны, записи о потенциальных клиентах и ноутбуке. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 и ч. 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит лишение свободы до семи лет.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина с безакцизным товаром. Правонарушитель перевозил табачные изделия и алкоголь неизвестного происхождения.