"1500 доларів за довідку": в Одесі лікар організувала схему ухилення від мобілізації
В Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, підозрювана організувала корупційну схему, за допомогою якої отримувала хабарі за виготовлення виписок з медичної карти амбулаторного хворого. У цих виписках зазначалися фіктивні діагнози, що дозволяли особам уникнути призову на військову службу під час мобілізації.
За суму 1500 доларів США "хворі" отримували виписку з діагнозом "туберкульоз". Ці медичні довідки подавалися до територіальних військових комісаріатів, на підставі чого військовозобов'язаних визнавали непридатними до військової служби.
Також оголошено підозру двом спільникам голови комісії, через яких вона отримувала неправомірну вигоду від громадян України, які мали обов'язки військової служби (частина 5 статті 27, частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України).
Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних та їхнього відсторонення від займаних посад у медичних закладах.
Ухилення від мобілізації
Нагадаємо, Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.
Крім того, в Одесі розкрито і повідомлено про підозру колишньому диякону одного з храмів міста. Помічник священника організував схему виїзду чоловіків за кордон.