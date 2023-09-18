"1500 доларів за довідку": в Одесі лікар організувала схему ухилення від мобілізації

Оголошення про підозру лікарю. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, підозрювана організувала корупційну схему, за допомогою якої отримувала хабарі за виготовлення виписок з медичної карти амбулаторного хворого. У цих виписках зазначалися фіктивні діагнози, що дозволяли особам уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

За суму 1500 доларів США "хворі" отримували виписку з діагнозом "туберкульоз". Ці медичні довідки подавалися до територіальних військових комісаріатів, на підставі чого військовозобов'язаних визнавали непридатними до військової служби.

Слідчі дії в лікарні. Фото: Одеська обласна прокуратура

Також оголошено підозру двом спільникам голови комісії, через яких вона отримувала неправомірну вигоду від громадян України, які мали обов'язки військової служби (частина 5 статті 27, частина 1 статті 368 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваних та їхнього відсторонення від займаних посад у медичних закладах.

Ухилення від мобілізації

Нагадаємо, Служба безпеки разом із Національною поліцією завершили операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

Крім того, в Одесі розкрито і повідомлено про підозру колишньому диякону одного з храмів міста. Помічник священника організував схему виїзду чоловіків за кордон.