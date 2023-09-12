"З вірою в серці і грошима в кишені": в Одесі помічник священника заробляв на ухилянтах

Затримання помічника священника. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі розкрито і повідомлено про підозру колишньому диякону одного з храмів міста. Помічник священника організував схему виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, колишній диякон створив схему незаконного перетину кордону громадянами України, які мали призовний вік.

За плату він організовував виготовлення підробних документів від єпархії, які надавали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон військовозобов'язаним. Ці особи, які, як вважалося, мали церковний сан, відправлялися до Німеччини для участі в культурно-духовних заходах. Вартість цієї "послуги" становила 4500 доларів США на кожну особу.

Отриманий хабар за підробку документів. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на служителя церкви

Підозрюваного було затримано під час передачі документів та отримання неправомірних коштів. Зараз йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Під час обшуку в місці проживання підозрюваного була виявлена комп'ютерна техніка та гроші, отримані раніше як аванс.

Затримання диякона. Фото: Одеська обласна прокуратура

Колишньому диякону повідомлено про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через держкордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України розкрила схему ухилення чоловіків від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Організатори продавали фальшиві "посвідчення моряка", що дозволяли громадянам виїжджати за межі України, представляючись судноводіями торговельних кораблів.