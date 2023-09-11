На Одещині чиновники продавали "посвідчення моряків": подробиці

Затримання чиновника. Фото: СБУ

В Одеській області Служба безпеки України розкрила схему ухилення чоловіків від мобілізації та нелегального виїзду за кордон. Організатори продавали фальшиві "посвідчення моряка", що дозволяли громадянам виїжджати за межі України, представляючись судноводіями торговельних кораблів.

Про це повідомляє Управління СБУ в Одеській області.

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Два зловмисники, один з яких був співробітником Ізмаїльського морпорту, а інший — чиновником Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту і судноплавства, були затримані за проведення кримінальної схеми. Вони пропонували "гарантовану" можливість скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації за гроші, змушуючи ухилянтів платити від 700 до 1,2 тисячі доларів США, залежно від їхніх навичок та фінансових можливостей.

Посвідчення моряка. Фото: СБУ

"Таким чином корумповані посадовці "заробили" майже 2 млн у гривневому еквіваленті. Співробітники СБУ затримали обох фігурантів "на гарячому" під час передачі неправомірної вигоди", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на чиновників

Обом фігурантам було повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), і вони були взяті під варту. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, і в разі визнання винних, зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

Також ми писали, що правоохоронці на Одещині зупинили незаконне вивезення людей за межі України в обхід пунктів пропуску. За даними поліції, цю злочинну схему організувала група зловмисників, до якої входили особи віком від 33 до 55 років з Харкова, Одеси та Арциза. За свої послуги вони вимагали від клієнтів суму в розмірі 8 000 доларів США.