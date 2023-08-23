Дипломування моряків через Дія: що змінилось

Людина запускає "Дія". Фото: google

Послуги з дипломування через портал Дія доступні для кожного українського моряка. Бета-тестування послуг завершено. Нова послуга дозволяє морякам отримати документи швидко та з мінімальним втручанням посадовців.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Дипломування моряків

Після завершення бета-тестування, в рамках якого взяли участь 250 моряків, портал Дія офіційно представив свою нову послугу з дипломування моряків. Завдяки цій послузі, моряки можуть отримати кваліфікаційні документи без великих зусиль.

Новий формат дипломування надає морякам можливість отримувати необхідні документи з будь-якої точки світу. Звільняючи від необхідності контактувати з посадовцями та мінімізуючи людський фактор, Державний сервіс гарантує надійність та недопущення підробок документів.

Моряки можуть користуватися новою послугою, зареєструвавшись на порталі Дія та вибравши відповідний сервіс. Весь процес, від подачі заяви до отримання рішення Державної кваліфікаційної комісії, триває не більше 5 днів, а згодом можна отримати електронний документ в особистому кабінеті на Порталі Дія.

Більше про іспит для моряків

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.

Нагадаємо, в Україні перший моряк отримав кваліфікаційні документи онлайн, завдяки новій послузі "Дія". Тепер морякам не потрібно сплачувати незаконні грошові внески, а все необхідне можна зробити онлайн.