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Дипломирование моряков через "Дія": что изменилось

23 августа 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дипломирование моряков через "Дія": что изменилось
Человек запускает "Дія". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Услуги по дипломированию через портал "Дія" доступно каждому украинскому моряку. Бета-тестирование услуг завершено. Новая услуга позволяет морякам получить документы быстро и с минимальным вмешательством должностных лиц.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Дипломирование моряков

После завершения бета-тестирования, в рамках которого приняли участие 250 моряков, портал "Дія" официально представил свою новую услугу по дипломированию моряков. Благодаря этой услуге моряки могут получить квалификационные документы без труда.

Новый формат дипломирования предоставляет морякам возможность получать необходимые документы из любой точки мира. Освобождая от необходимости контактировать с должностными лицами и минимизируя человеческий фактор, Государственный сервис гарантирует надежность и недопущение подделок документов.

Моряки могут воспользоваться новой услугой, зарегистрировавшись на портале "Дія" и выбрав соответствующий сервис. Весь процесс от подачи заявления до получения решения Государственной квалификационной комиссии длится не более 5 дней, а впоследствии можно получить электронный документ в личном кабинете на Портале "Дія".

Больше об экзамене для моряков

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения/удлинения квалификации является всемирно признанный CES 6.0. После тестирования моряку выдается CES-сертификат по каждому тесту, который формируется программой автоматически и содержит личные данные и процент правильных ответов - общий и по каждой теме. Проходной уровень для успешной сдачи теста по любому направлению составляет 70%.

Напомним, в Украине первый моряк получил квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.

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