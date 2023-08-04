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Перший моряк в Україні отримав документи через "Дію": більше про нову послугу

4 серпня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Перший моряк в Україні отримав документи через "Дію": більше про нову послугу
Запуск додатка "Дія". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні перший моряк отримав кваліфікаційні документи онлайн, завдяки новій послузі "Дія". Тепер морякам не потрібно сплачувати незаконні грошові внески, а все необхідне можна зробити онлайн. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Пройти іспити або отримати кваліфікаційні документи раніше було практично неможливо без сплати хабарів. Це приносило корупціонерам близько 150 мільйонів доларів щорічно.

"Вахтовий механік подав заявку на порталі Дія, пройшов перевірку та отримав сповіщення про готовність. Все просто й зручно, а головне — без взаємодії з чиновниками. Раніше, щоб отримати кваліфікацію, морякам доводилося відвідувати держоргани, збирати папірці та платити хабарі від 3 до 8 тисяч доларів", — написав Михайло Федоров.

Допис Федорова
Допис Михайла Федорова. Фото: скриншот

Документи моряків через "Дію"

Моряки можуть самостійно подавати свої документи через портал "Дія". Дані перевірятимуться співробітниками Адміністрації судноплавства та вноситимуться до Державного реєстру документів моряків.

Завдяки цій послузі для моряків буде доступним повний перелік послуг, зокрема:

  • подання заяви на присвоєння або підтвердження звання/кваліфікації (в бета-тесті уже доступні диплом та його підтвердження, сертифікати компетентності та свідоцтво про спеціальну підготовку);
  • запис на компʼютерне тестування (CES 6.0);
  • отримання електронного кваліфікаційного документа в особистому кабінеті;
  • подання апеляційної скарги у разі відмови.

Нагадаємо, в Польщі відкрили новий простір під назвою MRS in Poland, де українські моряки матимуть змогу скласти комп'ютерний іспит CES 6.0 для підтвердження своїх кваліфікацій та присвоєння звання. Ця ініціатива стане важливим кроком для кадетів та випускників українських морських закладів, які виїжджають на обов'язкову практику з плавання, оскільки тепер вони зможуть офіційно підтвердити свою кваліфікацію та отримати робочий диплом.

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