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Первый моряк в Украине получил документы через "Дію": больше о новой услуге

4 августа 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Первый моряк в Украине получил документы через "Дію": больше о новой услуге
Запуск приложения "Дія". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Украине первые моряки получили квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Пройти экзамены или получить квалификационные документы раньше было практически невозможно без оплаты взяток. Это приносило коррупционерам около 150 миллионов долларов ежегодно.

"Вахтенный механик подал заявку на портале "Дія", прошел проверку и получил уведомление о готовности. Все просто и удобно, а главное — без взаимодействия с чиновниками. Раньше, чтобы получить квалификацию, морякам приходилось посещать госорганы, собирать бумажки и платить взятки от 3 до 8 тысяч долларов", — написал Михаил Федоров.

Сообщение Федорова
Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Документы моряков через "Дію"

Моряки могут самостоятельно подавать свои документы через портал "Дія". Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и вноситься в Государственный реестр документов моряков.

Благодаря этой услуге для моряков будет доступен полный перечень услуг, в частности:

  • подача заявления на присвоение или подтверждение звания/квалификации (в бета-тесте уже доступны диплом и его подтверждение, сертификаты компетентности и свидетельство о специальной подготовке);
  • запись на компьютерное тестирование (CES 6.0);
  • получение электронного квалификационного документа в личном кабинете;
  • подача апелляционной жалобы в случае отказа.

Напомним, в Польше открыли новое пространство под названием MRS in Poland, где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.

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