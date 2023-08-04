Первый моряк в Украине получил документы через "Дію": больше о новой услуге
В Украине первые моряки получили квалификационные документы онлайн, благодаря новой услуге "Дія". Теперь морякам не нужно платить незаконные денежные взносы, а все необходимое можно сделать онлайн.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Пройти экзамены или получить квалификационные документы раньше было практически невозможно без оплаты взяток. Это приносило коррупционерам около 150 миллионов долларов ежегодно.
"Вахтенный механик подал заявку на портале "Дія", прошел проверку и получил уведомление о готовности. Все просто и удобно, а главное — без взаимодействия с чиновниками. Раньше, чтобы получить квалификацию, морякам приходилось посещать госорганы, собирать бумажки и платить взятки от 3 до 8 тысяч долларов", — написал Михаил Федоров.
Документы моряков через "Дію"
Моряки могут самостоятельно подавать свои документы через портал "Дія". Данные будут проверяться сотрудниками Администрации судоходства и вноситься в Государственный реестр документов моряков.
Благодаря этой услуге для моряков будет доступен полный перечень услуг, в частности:
- подача заявления на присвоение или подтверждение звания/квалификации (в бета-тесте уже доступны диплом и его подтверждение, сертификаты компетентности и свидетельство о специальной подготовке);
- запись на компьютерное тестирование (CES 6.0);
- получение электронного квалификационного документа в личном кабинете;
- подача апелляционной жалобы в случае отказа.
Напомним, в Польше открыли новое пространство под названием MRS in Poland, где украинские моряки смогут сдать компьютерный экзамен CES 6.0 для подтверждения своих квалификаций и присвоения звания. Эта инициатива станет важным шагом для кадетов и выпускников украинских морских заведений, которые выезжают на обязательную практику плавания, поскольку теперь они смогут официально подтвердить свою квалификацию и получить рабочий диплом.