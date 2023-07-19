Прозоре дипломування: скільки моряків склали іспити за новою процедурою
Проходження процедури дипломування в морській сфері стало набагато прозорішим та мінімізувало корупційні ризики завдяки реалізації постанови Уряду №1499, яка набула чинності пів року тому. За цей період моряки зуміли отримати майже 4 тисячі кваліфікаційних документів без будь-яких хабарів.
Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.
Документи через "Дію"
Важливим аспектом реформи є створення Державної кваліфікаційної комісії моряків, яка повноцінно працює як у Києві, так і в Одесі. Крім того, морякам стало доступним отримання послуг через портал "Дія". Зараз триває бета-тестування функціонала, що надає можливість отримувати електронні кваліфікаційні документи в особистому кабінеті на порталі. Оригінали документів видаються морякам в Адміністрації судноплавства або їх представникам.
Протягом роботи нової процедури, Адміністрації судноплавства надійшло близько 3000 заяв від моряків. Тільки 5% з них отримали відмову у видачі кваліфікаційних документів. Загалом, моряки отримали понад 4000 готових кваліфікаційних документів, які містять дипломи, підтвердження до дипломів та свідоцтва фахівця.
Правила іспитів та отримання документів моряка
Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.
Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.
Більше про іспит для моряків
Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.
Нагадаємо, моряки отримали можливість подавати заявки на отримання кваліфікаційних документів онлайн, завдяки новій послузі "Дії". Тепер їм не потрібно відвідувати державні установи, заповнювати купу паперів або платити хабарі. Все стало простіше і зручніше.