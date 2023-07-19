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Прозоре дипломування: скільки моряків склали іспити за новою процедурою

19 липня 2023 18:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прозоре дипломування: скільки моряків склали іспити за новою процедурою
Дипломування моряків. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Проходження процедури дипломування в морській сфері стало набагато прозорішим та мінімізувало корупційні ризики завдяки реалізації постанови Уряду №1499, яка набула чинності пів року тому. За цей період моряки зуміли отримати майже 4 тисячі кваліфікаційних документів без будь-яких хабарів.

Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства Євгеній Ігнатенко.

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Документи через "Дію"

Важливим аспектом реформи є створення Державної кваліфікаційної комісії моряків, яка повноцінно працює як у Києві, так і в Одесі. Крім того, морякам стало доступним отримання послуг через портал "Дія". Зараз триває бета-тестування функціонала, що надає можливість отримувати електронні кваліфікаційні документи в особистому кабінеті на порталі. Оригінали документів видаються морякам в Адміністрації судноплавства або їх представникам.

Протягом роботи нової процедури, Адміністрації судноплавства надійшло близько 3000 заяв від моряків. Тільки 5% з них отримали відмову у видачі кваліфікаційних документів. Загалом, моряки отримали понад 4000 готових кваліфікаційних документів, які містять дипломи, підтвердження до дипломів та свідоцтва фахівця.

Інфографіка результатів дипломування моряків.  Фото: Євгеній Ігнатенко
Результати дипломування моряків. Фото: Євгеній Ігнатенко

Правила іспитів та отримання документів моряка

Моряк подає документи на розгляд безпосередньо до Адміністрації судноплавства або до сервісних центрів Моррічсервіс. Перший сервісний центр відкрили в Києві. Там будуть проходити іспити на підтвердження/подовження кваліфікації та видача документів за спрощеною та прозорою процедурою.

Нові члени ДККМ є частиною команди Адміністрації судноплавства. Зміни мають викоренити корупційну складову із проходження моряком іспиту.

Більше про іспит для моряків

Єдиним кваліфікаційним тестом для моряків на підтвердження/подовження кваліфікації є всесвітньо визнаний CES 6.0. Після закінчення тестування моряку видається CES-сертифікат по кожному тесту, який формується програмою автоматично та містить особисті дані та відсоток правильних відповідей — загальний та з кожної теми. Прохідний рівень для успішного складання тесту за будь-яким напрямом становить 70%.

Нагадаємо, моряки отримали можливість подавати заявки на отримання кваліфікаційних документів онлайн, завдяки новій послузі "Дії". Тепер їм не потрібно відвідувати державні установи, заповнювати купу паперів або платити хабарі. Все стало простіше і зручніше.

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