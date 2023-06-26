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Апеляційний суд розблокував прозору систему дипломування для моряків

26 червня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Апеляційний суд розблокував прозору систему дипломування для моряків
Центр дипломування моряків. Фото: Євгеній Ігнатенко
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Суд задовольнив апеляційну скаргу Адміністрації судноплавства та розблокував процедуру прозорого дипломування моряків. Відсьогодні моряки знов можуть отримувати послуги з дипломування.

Про це повідомив голова Адміністрації судноплавства України Євгеній Ігнатенко.

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"Сьогодні Шостий апеляційний адміністративний суд своїм рішенням скасував ухвалу Київського окружного адміністративного суду, якою заборонив нам виконувати повноваження, передбачені постановою №1499. Через це прозора процедура дипломування була заблокована, а моряки ніяким чином не могли отримувати кваліфікаційні документи", — написав Ігнатенко

Що означає ця перемога?

  • Вже від сьогодні моряки знов можуть отримувати послуги з дипломування в прозорий та законний спосіб, визначений постановою №1499. До того ж до постанови вже затверджені зміни, які так чекала морська спільнота. Тому, сьогодні Адміністрація судноплавства знов починає видачу кваліфікаційних документів та чекає на клієнтів.
  • Тепер є можливість запуску послуг для моряків на порталі Дія. Спочатку буде проведений бета-тест функціонала, певна група моряків протестують сервіс, а після відбудеться повноцінний запуск послуги. 

"Боротьба в судах продовжується! Я вже розповідав, що загалом до судів України було подано 31 позовну заяву. Фактично вони направлені на те, щоб оскаржити ліквідацію ІППДМ та заборонити Адміністрації судноплавства виконувати повноваження пов’язані з дипломуванням. А отже зберегти корупційні схеми в дипломуванні моряків", — резюмував Ігнатенко.

Нагадаємо, в Україні запрацювала спрощена процедура отримання кваліфікаційних документів моряками. До Адміністрації судноплавства вперше надійшла заява на отримання кваліфікаційних документів, подана через представника. 

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