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Апелляционный суд разблокировал прозрачную систему дипломирования для моряков

26 июня 2023 16:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Апелляционный суд разблокировал прозрачную систему дипломирования для моряков
Центр дипломирования моряков. Фото: Евгений Игнатенко
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Суд удовлетворил апелляционную жалобу Администрации судоходства и разблокировал процедуру прозрачного дипломирования моряков. С сегодняшнего дня моряки снова могут получать услуги по дипломированию.

Об этом сообщил глава Администрации судоходства Украины Евгений Игнатенко.

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"Сегодня Шестой апелляционный административный суд своим решением отменил постановление Киевского окружного административного суда, которым запретил нам выполнять полномочия, предусмотренные постановлением №1499. Поэтому прозрачная процедура дипломирования была заблокирована, а моряки никак не могли получать квалификационные документы", — написал Игнатенко.

Что значит эта победа?

  • Уже с сегодняшнего дня моряки вновь могут получать услуги по дипломированию прозрачным и законным способом, определенным постановлением №1499. К тому же, к постановлению уже утверждены изменения, которые так ожидало морское сообщество. Поэтому сегодня Администрация судоходства вновь начинает выдачу квалификационных документов и ждет клиентов.
  • Теперь есть возможность запуска услуг для моряков на портале Дия. Сначала будет проведен бета-тест функционала, определенная группа моряков протестует сервис, а после состоится полноценный запуск услуги.

"Борьба в судах продолжается! Я уже рассказывал, что всего в суды Украины было подано 31 исковое заявление. Фактически они направлены на то, чтобы обжаловать ликвидацию ИППДМ и запретить Администрации судоходства выполнять полномочия, связанные с дипломированием. А значит, сохранить коррупционные схемы в дипломировании моряков", — резюмировал Игнатенко.

Напомним, в Украине заработала упрощенная процедура получения квалификационных документов моряками. В Администрацию судоходства впервые поступило заявление на получение квалификационных документов, поданное через представителя.

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