Апелляционный суд разблокировал прозрачную систему дипломирования для моряков
Суд удовлетворил апелляционную жалобу Администрации судоходства и разблокировал процедуру прозрачного дипломирования моряков. С сегодняшнего дня моряки снова могут получать услуги по дипломированию.
Об этом сообщил глава Администрации судоходства Украины Евгений Игнатенко.
"Сегодня Шестой апелляционный административный суд своим решением отменил постановление Киевского окружного административного суда, которым запретил нам выполнять полномочия, предусмотренные постановлением №1499. Поэтому прозрачная процедура дипломирования была заблокирована, а моряки никак не могли получать квалификационные документы", — написал Игнатенко.
Что значит эта победа?
- Уже с сегодняшнего дня моряки вновь могут получать услуги по дипломированию прозрачным и законным способом, определенным постановлением №1499. К тому же, к постановлению уже утверждены изменения, которые так ожидало морское сообщество. Поэтому сегодня Администрация судоходства вновь начинает выдачу квалификационных документов и ждет клиентов.
- Теперь есть возможность запуска услуг для моряков на портале Дия. Сначала будет проведен бета-тест функционала, определенная группа моряков протестует сервис, а после состоится полноценный запуск услуги.
"Борьба в судах продолжается! Я уже рассказывал, что всего в суды Украины было подано 31 исковое заявление. Фактически они направлены на то, чтобы обжаловать ликвидацию ИППДМ и запретить Администрации судоходства выполнять полномочия, связанные с дипломированием. А значит, сохранить коррупционные схемы в дипломировании моряков", — резюмировал Игнатенко.
Напомним, в Украине заработала упрощенная процедура получения квалификационных документов моряками. В Администрацию судоходства впервые поступило заявление на получение квалификационных документов, поданное через представителя.