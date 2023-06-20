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Нові можливості для моряків: документи можна робити через представника

20 червня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нові можливості для моряків: документи можна робити через представника
Видача посвідчення моряка. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Україні запрацювала спрощена процедура отримання кваліфікаційних документів моряками. До Адміністрації судноплавства вперше надійшла заява на отримання кваліфікаційних документів, подана через представника. 

Про це повідомив голова адміністрації Євгеній Ігнатенко.

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Раніше, єдиним законним способом отримання документів було особисте звернення до Адміністрації судноплавства або ДП Моррічсервіс у встановленому порядку. Згідно зі змінами, моряки тепер можуть подати заяву та отримати кваліфікаційні документи через представника, навіть якщо вони перебувають у рейсі.

Хто може бути представником моряка

Одним зі способів представництва моряка при отриманні кваліфікаційних документів є представництво за допомогою доручення. Форма цього доручення повинна відповідати законодавству, яке регулює правочини такого типу.

Доручення повинно відповідати вимогам цивільного законодавства, зокрема, містити персональні дані моряка (довірителя) та представника (повіреного), найменування органу, в якому буде здійснюватися представництво, таке як Адміністрація судноплавства або ДП "Моррічсервіс", а також необхідний обсяг повноважень. Крім того, доручення має бути посвідчене нотаріально.

Для того, щоб звернутися за допомогою до представника, моряк надає йому доручення на виконання певних дій. Оригінал такого доручення додається до пакета документів, які подаються разом з заявою. В якості представника може виступати будь-яка дієздатна особа.

Нагадаємо, багато документів моряків перебувають у поганому стані, тому їх потрібно відновити та оцифровувати для швидкого процесу верифікації кваліфікаційних документів. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України нову процедуру верифікації документів моряків для полегшення їх отримання. 

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