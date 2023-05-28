Виїзд моряків за кордон: коли запрацюють нововведення

Судно прямує у порт "Чорноморськ". Фото: АПМУ

Виїзд українських моряків за кордон досі залишається не вирішеним остаточно. Попри нововведення на законодавчому рівні, центри комплектування ігнорують їх.

Про це журналістам Новини.LIVE розказала голова ГО "Українське об'єднання моряків" Христина Король.

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За її словами, остаточно питання виїзду моряків за кордон не вирішено, хоча на державному рівні кажуть, що все працює.

"Я бачу, що не можуть виїхати моряки із південного регіону і як мені відомо, не діють правила прийняті Постановою 992. Втім, у нас є Постанова Кабміну 1499, яка дає змогу прозоро отримувати законним шляхом морські документи. Наразі напрацьовується дистанційний варіант отримання таких документів через додаток "Дія". Сьогодні моряки ще змушені отримувати документи особисто через ДП "Моррічсервіс", — розказала Христина Король.

При цьому вона зазначає, якби в Україні працювала Постанова 992, то моряки могли б спокійно приїздити до України отримувати законним шляхом свої документи та виїжджати на роботу за кордон, звідки б надалі ввозили до України валюту і підіймали нашу економіку.

"Спочатку була прийнята Постанова 992, потім був розроблений алгоритм. Але попри такі нововведення військкомати не діють відповідно до них. По суті, усі законні основи для виїзду є, але вони їх саботують. Я розумію, що в Україні нині напружена ситуація, але я вважаю, що моряки принесли б користь, якби працювали. Тим паче, що більшість із них добровільно пішли до ЗСУ",— резюмувала Христина Король.

Нагадаємо, українські моряки можуть отримати необхідні документи без хабарів та морських агентів-посередників. Вартість послуг від 1650 грн за прозорою процедурою.