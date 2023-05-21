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Документи моряка: як отримати сертифікат та яка його вартість

21 травня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Документи моряка: як отримати сертифікат та яка його вартість
Судно у супроводі буксирів. Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Українські моряки можуть отримати необхідні документи без хабарів та морських агентів-посередників. Вартість послуг від 1650 грн за прозорою процедурою.

Про це журналістам Новини.LIVE розказала голова ГО "Українське об'єднання моряків" Христина Король.

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У лютому 2023 року державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрації судноплавства вперше ухвалила рішення про підтвердження професійної компетенції моряка за стажем та прозорою процедурою. 

"Мені б хотілося висловити подяку новому главі морської адміністрації, бо він перший, хто зробив все можливе і неможливе для того, щоб український моряк міг отримати документи без хабарів, завдяки Постанові 1499. Ми протягом року намагалися донести законотворцям, що це потрібно зробити якнайшвидше, бо інакше будуть проблеми в українських моряків у міжнародних компаніях", — розказала Христина Король.

Але, за словами Христини Король, сьогодні є ще один робочий момент, через який  моряки не можуть отримати свої документи дистанційно.

"З нашої сторони ще 3 роки тому була пропозиція згенерувати "Кабінет моряка" через Дію і зараз триває робота, яка допоможе запровадити цей сервіс", — наголосила Христина Король.

До прийняття Постанови 1499 Кабміну, у моряків був один шлях отримання документів через незаконний додаток "Кабінет моряка". Він не мав жодного нормативно-правового документа, який був би затверджений на законному рівні. А все через те, що повністю функціонував через посередників – агентів. Як результат, моряк, щоб підтвердити свій стаж, повинен був чекати від 3 місяців до пів року. Це ж стосувалося отримання і всіх інших документів.

"Наразі, якщо брати до прикладу, старшого механіка, то він бере свої наявні документи, віддає їх до ДП "Моррічсервіс", сплачує 1650 грн і через тиждень отримує всі документи. А раніше це було 4-7 тисяч доларів", — резюмувала Христина Король.

Нагадаємо, багато документів моряків перебувають у поганому стані, тому їх потрібно відновити та оцифровувати для швидкого процесу верифікації кваліфікаційних документів. Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України нову процедуру верифікації документів моряків для полегшення їх отримання. 

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