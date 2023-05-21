Документы моряка: как получить сертификат и какова его стоимость

Судно в сопровождении буксиров. Фото: АМПУ

Украинские моряки могут получить необходимые документы без взяток и морских агентов-посредников. Стоимость услуг от 1650 грн. по прозрачной процедуре.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказала глава ОО "Украинское объединение моряков" Кристина Король.

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В феврале 2023 года государственная квалификационная комиссия моряков при Администрации судоходства впервые приняла решение о подтверждении профессиональной компетенции моряка по стажу и прозрачной процедуре.

"Мне бы хотелось выразить благодарность новому главе морской администрации, потому что он первый, кто сделал все возможное и невозможное для того, чтобы украинский моряк мог получить документы без взяток, благодаря Постановлению 1499. Мы в течение года пытались донести законотворцам, что это нужно сделать как можно быстрее, потому что иначе будут проблемы у украинских моряков в международных компаниях", — рассказала Кристина Король.

Но, по словам Кристины Король, сегодня есть еще один рабочий момент, из-за которого моряки не могут получить свои документы дистанционно.

"С нашей стороны еще три года назад было предложение сгенерировать "Кабинет моряка" через Дию и сейчас продолжается работа, которая поможет ввести этот сервис", — подчеркнула Кристина Король.

До принятия Постановления 1499 года Кабмина, у моряков был один путь получения документов через незаконное приложение "Кабинет моряка". У него не было ни одного нормативно-правового документа, который был бы утвержден на законном уровне. А все потому, что полностью функционировал через посредников-агентов. Как результат, моряк, чтобы подтвердить свой стаж, должен был ждать от 3 месяцев до полугода. То же самое касалось получения и всех остальных документов.

"Если брать к примеру, старшего механика, то он берет свои имеющиеся документы, отдает их в ГП "Морречсервис", платит 1650 грн и через неделю получает все документы. А раньше это было 4-7 тысяч долларов", — резюмировала Кристина Король.

Напомним, многие документы моряков находятся в плохом состоянии, поэтому их нужно восстановить и оцифровывать для быстрой верификации квалификационных документов. Государственная служба морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины ввела новую процедуру верификации документов моряков для облегчения их получения.